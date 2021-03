Multan con 2000 pesos a estudiante por bajarse el nasobuco

Una joven estudiante cubana recibió una multa de 2000 pesos por bajarse el nasobuco, o mascarilla de protección, mientras compraba en una pequeña tienda del municipio del Cotorro en La Habana.

La madre, identificada como Katty Sánchez en redes sociales, denunció el hecho en Facebook: “Mi hija se encontraba en una tiendecita que hay en la esquina, llegó una inspectora y por tener el nasobuco abajo porque no estaba en una aglomeración de personas le puso una multa de 2000 pesos”.

El hecho ocurrió el pasado jueves 11 de marzo y una foto del recibo de la multa identifica a la joven como Arizlay de la C. Carrasco Sánchez, y localiza el suceso en la calle 69 entre 20 y 22 del Cotorro.

Ante la desorbitada multa, la madre fue a reclamar a la inspectora tras la queja de su hija, y le explicó que la joven es una estudiante que no trabaja, al mismo tiempo que cuestionó la humanidad de la funcionaria.

“Le pregunté si ella no tenía hijos y me dijo que dos. Le dije que por humanismo tenía que haberle llamado la atención, no ponerle la multa. Ella se quedó callada como que no le importa”, escribió Sánchez.

Tras la indolencia de la inspectora y para reclamar sus derechos, la madre esgrimió la popular consigna de Patria y Vida, convertida en un arma de lucha para muchos cubanos cansados del autoritarismo en Cuba.

“Ahí mismo le dije: así quieren que la juventud grite Patria o Muerte, pues no, esto es Patria y Vida”, agregó.

La madre de la joven estudiante multada concluyó con palabras críticas al gobierno y aseguró que el cansancio generado por los abusos de la autoridad la había llevado a compartir la publicación.

“En vez de ayudarnos, nos hunden cada día más, por qué no salen de noche a ver lo mal hecho. Ya han intentado robar en el terreno de al lado de mi casa. ¡Por dios! este país está hundido y no lo vemos, cada día es peor, por eso cada día más que pasa lo voy a gritar bien alto y que lo escuchen todos: Patria y Vida. No más dictadura, ya me cansé. #BASTA Ya no más abuso con el pueblo”, escribió.

En los últimos meses, el gobierno ha decretado drásticas medidas para evitar la propagación del Covid-19 en la isla, en donde han subido considerablemente los casos para un acumulado de 60558.

Las altas multas y las medidas cautelares son comunes para los cubanos a pesar de la profunda crisis económica y el estricto control que el estado impone en todos los órdenes de la vida, desde restricciones de movimiento y fuertes medidas de cuarentena hasta multas que pueden llegar a 3000 mil pesos por violar las medidas sanitarias impuestas tras la pandemia de coronavirus.