Limay Blanco sorprende a una familia cubana con un televisor y un refrigerador

El popular humorista cubano Limay Blanco sorprendió a una familia muy pobre de La Habana entregándoles un televisor y un refrigerador que adquirió con donaciones que ha recopilado.

En un video subido a sus redes sociales, se ve el momento de la entrega de los artículos a un hombre sordomudo y su madre, quienes por la reacción que tienen evidentemente ni se imaginaban que algo así iba a suceder ese día.

"No fui yo, fueron ustedes con su donación. Gracias, gracias por ayudarme a ayudar", escribió el actor en su cuenta de Facebook.

Madre e hijo no se podían creer lo que estaba pasando. Ambos se abrazan emocionados y luego lo abrazan a él.

"A mí no, a mí no, no fui yo", recalcó Limay.

"Ya se acabó el ir a casa de los vecinos, ni a guardar comida, ni a a ver la televisión, lo ves aquí en tu casa", les recordó.

"Dios tiene que seguirte ayudando a ti", le dijo la mujer. "Muchas gracias, por ayudarlo a él para que él nos siga ayudando a nosotros", añadió, en un mensaje dirigido a quienes financiaron la compra del televisor y el refrigerador.

Limay volvió a reiterar su agradecimiento a las personas que hicieron posible este regalo. En esta ocasión, el sordomudo es un albañil con el que suele trabajar.

En su cuenta de Instagram, el actor ha asegurado que si estuviera trabajando, pudiera ayudar a más gente, porque el dinero de sus actuaciones lo dedica a estas obras, pero como está sin empleo ahora, tiene que recurrir al apoyo de los demás.

"Tengo muchos planes, como hacer un cabaret para eso, y lo voy a hacer con mi dinero", subrayó. .

En los últimos tiempos el humorista se ha dedicado a ayudar a la población cubana más necesitada y para ello suele valerse de las redes sociales.

Él hace públicos casos de personas que necesitan medicamentos y luego recoge las donaciones o el dinero que le envíen y personalmente los lleva a los necesitados.

"Gracias, gracias, Cristo vive", recalcó.

Esta semana una familia de San Miguel del Padrón, La Habana, que vive en precarias condiciones con varios niños, lo contactó para darle su contribución. Las mujeres de la casa prepararon una bolsa con prendas de ropa, medicamentos e incluso le dieron un billete de 200 pesos para que él lo entregara.

"A veces los que menos tienen son los que más dan", afirmó Limay.

Recientemente Limay repartió medicamentos a niños enfermos que no han podido seguir con sus tratamientos por la escasez de medicinas que atraviesa el país.

El comediante, junto a su esposa Glenda Medina, fue en su auto Audi a las casas de varias familias de La Habana y Matanzas para recoger y llevar medicinas.