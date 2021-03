Luis Manuel Otero: "Si no luchamos en un frente común los niños de Cuba seguirán coleccionando papeles de colores y no sabores"

El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara compartió el dibujo de un enorme chupa chups, un caramelo muy gustado por los niños en la Isla y que solo se oferta en las tiendas en moneda libremente convertible.

El activista publicó la ilustración en sus redes sociales y recordó la antigua costumbre de los más pequeños de coleccionar papeles de chicles, caramelos y otras chucherías, una práctica que podría desaparecer debido a la escasez de alimentos que atraviesa el país, al desabastecimiento general y a la apertura de tiendas en una moneda a la que no toda la población tiene acceso.

"A pesar de ser un niño bueno los reyes magos nunca pasaron por mi casa. Caramelos sin saliva. Las siglas MLC me recuerdan que si no luchamos en un frente común, los niños de Cuba seguirán coleccionando papeles de colores y no sabores", expresó en su cuenta de Twitter.

Con la publicación, Otero Alcántara vuelve a reiterar su llamado a la participación de todos los cubanos, dentro y fuera del país, en un proceso de diálogo nacional dirigido a lanzar propuestas para resolver la crisis que padece Cuba.

Se trata de una convocatoria lanzada en marzo por el Movimiento San Isidro (MSI), que él lidera, mediante la cual se invita "a la participación de todos y los más disímiles sectores para que se involucren en la vida pública a través de esta campaña, que busca aglutinar las opiniones acerca de los problemas que hoy nos aquejan, pero también de las propuestas y deseos para alcanzar el bienestar".

La falta de acceso a los caramelos que padece la mayoría de los niños cubanos ha sido criticada en las redes sociales por varios padres, quienes denuncian que con sus salarios apenas les alcanza para comprar los alimentos imprescindibles.

Así relató esta semana un abogado, quien envió un mensaje público al gobernante Miguel Díaz-Canel, en el que le "agradecía" por aumentar cada vez más la desigualdad y la división entre los cubanos.

"Gracias por crear pueblo con divisas y pueblo sin divisas, gracias por tus tiendas MLC, gracias porque incluso mi hija como millones de niños llora por un chupachupa o una galletita que no puedo comprarle, o porque no hay gelatina para mis padres y los abuelitos cubanos", expresó Manuel Viera publicó en su muro de Facebook.

En noviembre, un residente de Morón, en Ciego de Ávila, describió en sus redes sociales la angustia que sufrían los padres como él, cuando sus hijos suplicaban por un caramelo o una confitura que sus familiares no podían comprarles.

Según el autor del post, los niños "observaban como delante de sus pequeños ojitos desfilaban montañas de confituras inaccesibles a los bolsillos de unos padres que, optaban por cruzar la calle o desviar el cauce de su trayecto a casa o trabajo para evitar el sufrimiento o las preguntas sin respuestas entendibles a sus pequeños".

"¿Papá, podemos comprar un paquetico de galletica?, ¿Mamá, no tienes dinero para que me compres esos caramelitos?’. Estas y muchas otras preguntas debieron y deben enfrentar a diario padres cubanos de todas las clases sociales, porque si no lo sabías, cubano, en Cuba existen las clases sociales", subrayó.