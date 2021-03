Detienen a la periodista cubana Camila Acosta en La Habana

La periodista independiente cubana Camila Acosta fue detenida este lunes por la policía cubana en La Habana, según reportó la propia Acosta desde un video transmitido en vivo desde Facebook.

La imágenes muestran el interior del auto de la policía en la que fue detenida y a una agente mujer vestida de verde que abre la puerta de la patrulla, mientras una voz hombre le pide a la periodista que muestre sus documentos y que apague el teléfono.

Hasta el momento, Camila Acosta permanece en paradero desconocido y al momento de su detención se encontraba en compañía del escritor Ángel Santiesteban, según indicó Cubanet, medio para el cual trabaja.

Tras ser detenida una primera vez en el día de hoy, la policía la devolvió a su casa y le ordenó que no podía salir sin explicación y “sin orden judicial”, según indicó la joven en otro video transmitido en directo por Cubanet, a lo que agregó que no iba a permitir que convirtieran su casa en un calabozo.

Camila Acosta decidió desconocer este mandato ilegal y aseguró que saldría a la calle nuevamente, lo que fue filmado por su cámara hasta que una patrulla policial se apresuró a detenerla en las afueras de su casa, en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos en Cuba.

La periodista había denunciado anteriormente que su domicilio había permanecido bajo vigilancia policial durante las últimas 4 jornadas, mientras que Santiesteban declaró a Cubanet que la policía política llevaba “varios días buscándola”, y que “ella no había salido de la casa no porque tuviera temor sino porque no había tenido que hacer nada fuera”.

En el día de hoy, también fue detenido el activista y uno de los huelguistas de San Isidro, Adrián Rubio, cuando se disponía a comprar comida para la familia de la también activista de la familia Anyell Valdés.

La represión policial ha arreciado en la última semana, en la que no ha permitido moverse de sus casas a periodistas como Luz Escobar, artivistas como Luis Manuel Otero y otros integrantes del Movimiento San Isidro.

No existen certezas de por qué se han sucedido tantos hechos represivos en apenas un fin de semana, pero las detenciones y el arresto domiciliario son una práctica común que las autoridades usan para aislar y neutralizar a los activistas.