Activistas y periodistas amanecen sitiados para que no asistan a juicio contra Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo

Periodistas independientes y activistas de la sociedad civil cubana amanecieron este lunes con sus viviendas sitiadas por fuerzas represivas del régimen cubano para que no asistan a los juicios contra los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel “Osorbo” Castillo.

Anunciados para este 30 y 31 de mayo, los juicios a ambos activistas -figuras relevantes del Movimiento San Isidro (MSI)- constituyen un motivo de preocupación para el régimen totalitario que vio agrietarse su imagen y debilitarse su poder simbólico ante la denuncia y el arte de unos jóvenes que, gracias a las redes sociales, se convirtieron en referentes de Cuba.

Las acciones del MSI y la solidaridad que despertaron frente a la respuesta de los represores, condujeron a la histórica jornada del 27N y la posterior del 27ENE, en una espiral de sucesos que despertó la conciencia de muchos jóvenes en la Isla y de cubanos en el exilio, unidos todos por el deseo de un cambio en Cuba que devuelva derechos, libertades y la soberanía al pueblo.

“Comienzan dos jornadas de juicios en La Habana contra los artistas Luis Manuel O. Alcántara y Maykel Osorbo. En mi edificio amanecí con un agente de la Seguridad del Estado que me impide salir a la calle y me han cortado el servicio de Internet. #InformarNoEsDelito”, tuiteó la periodista independiente Luz Escobar, reciente Premio Internacional de Periodismo El Mundo en la categoría Libertad de Prensa.

La historiadora de arte y activista Anamely Ramos, figura estrechamente vinculada al MSI y una de las huelguistas durante el acuartelamiento en la sede de Damas 955, indicó que los alrededores del tribunal donde serán juzgados los jóvenes activistas están tomadas por fuerzas represoras.

Captura de pantalla Facebook / Anamely Ramos

“Para todos los periodistas que me están escribiendo: el juicio de Maykel y Luis es en el tribunal de Marianao, 100 y 33. Está todo militarizado desde el Obelisco pero su trabajo es llegar allí o hasta donde puedan y reportar lo que sea que pase, también con ustedes en caso de que sufran algún perjuicio. Ninguna información que yo pueda tener va a ser mejor que la experiencia de ustedes allá. Ojalá yo pudiera estar allá, de hecho”, indicó Ramos en un post de Facebook, lamentando su destierro y la prohibición de volver a Cuba que pesa sobre ella.

Compartiendo la imagen del abrazo que se dieron ambos artistas el día que iniciaron la huelga de hambre y sed en la sede del MSI, la activista reflexionó sobre el enorme peso simbólico de la protesta que iniciaron en su momento.

“Esta foto la hice yo. Me tembló la mano cuando sentí la energía con que ellos se abrazaron. Habían acabado de declararse en huelga de hambre y sed. Ahora me ha dado por preguntarme si los dejarán abrazarse en el tribunal. Son sólo dos muchachos de barrio, dos artistas, que han puesto a temblar a un Estado entero. Qué fuera de liga lo que han hecho. No puedo evitar pensar qué hubiese pasado si todos los cubanos hubiésemos ofrendado la mitad o un tercio de lo que ellos han dado”, dijo.

Captura de pantalla Facebook / María Matienzo

Las activistas María Matienzo y Kirenia Yalit Núñez Pérez también amanecieron sitiadas. Según afirmaron a través de redes sociales, en los alrededores de su vivienda habían dos patrullas de la policía con la misión de impedirles asistir al juicio de Osorbo y Otero Alcántara.

“Hoy 30 de mayo [el periodista independiente] Boris González Arenas amanece, como tantos otros activistas y opositores, sitiado por un operativo de agentes de la Seguridad del Estado, policías y patrulla en la entrada del edificio. Tampoco tiene acceso a Internet… Deben contarse por decenas las personas que estarán impedidas de moverse por la ciudad, comunicarse y expresarse en las redes”, indicó en Facebook la activista Juliette Isabel Fernández Estrada.

Captura de pantalla Facebook / Juliette Isabel Fernández Estrada

El acoso y la represión de la Seguridad del Estado son de una magnitud pocas veces vista en el historial represivo del régimen. Sin embargo, Fernández Estrada aseguró que en el concierto de Carlos Varela, celebrado este domingo en el Coliseo de la Ciudad Deportiva “el público gritó por dos veces LIBERTAD”.

“Un público que seguro no estaba formado por activistas ni periodistas independientes ni opositores. Un público formado por jóvenes que, aunque no tienen bosque, sueñan con árboles”, añadió.

Captura de pantalla Facebook / Manuel D La Cruz

Por su parte, el poeta y periodista Manuel De La Cruz, consiguió transmitir en una directa de redes sociales el momento en que agentes de la policía le impedían salir de su vivienda este lunes. Poco después compartió en un post lo que sucedió con él después de haber sido arrestado.

“Estoy en casa. Bajo arresto domiciliario. Arresto domiciliario de dos días (el tiempo que duran los juicios de Luis Manuel y Maykel Castillo). Pero este novelón tiene más capítulos que hacen que la trama sea intensa”, indicó el joven activista, también vinculado al MSI y conocido por su participación en el performance de Otero Alcántara en el que asumió el papel del payaso Desparpajo, y que le valió la expulsión de su centro de trabajo entre otras medidas represivas.

Captura de pantalla Facebook / Camila Acosta

Entre quienes han denunciado la persecución y represión en esta jornada, también se encuentra la periodista independiente Camila Acosta, detenida a la salida de su vivienda y advertida por la Seguridad del Estado de que no se acercara al tribunal donde este lunes enjuician a los artistas del MSI.

"Thais, cuidadito con Salir", le dijeron los represores del régimen cubano a la activista Thais Mailén Franco, una de las detenidas por manifestarse en la calle Obispo para exigir el fin del cerco policial que impedía visitar a Otero Alcántara cuando este realizaba una segunda huelga de hambre y sed en su domicilio. Según afirmó en sus redes sociales, lo mismo le dijeron a Ángel Cuza, otro de los jóvenes que resultó detenido y encarcelado por esa histórica sentada en solidaridad con el artista.

Captura de pantalla Facebook / Thais Mailén Franco

"Entre hoy y mañana enjuiciarán a los artistas Maykel Castillo (Osorbo) y @LMOAlcantara. Enfrentan peticiones de 10 y 7 años de prisión Hoy varios activistas y periodistas cubanos han amanecido bajo vigilancia policial para que no puedan asistir al juicio", reportó la ONG Cubalex, especializada en temas de derechos humanos.

También resultó detenido el actor y activista Daniel Triana, conocido en redes sociales como Danielito Tri Tri, "cuando quiso salir de su casa para ir al juicio", según reportó en sus redes sociales la periodista independiente Claudia Padrón Cueto, compartiendo imágenes del represor tomadas por la hermana de Triana.

"El represor también agredió a la hermana del actor cuando esta salió a filmarlo. Es común que se tornen violentos cuando se sienten expuestos. No quieren dar la cara . No quieren ser identificados. Saben que lo que hacen solo puede generar desprecio y algún día podrían ser juzgados. Saben que caminan sobre una cuerda floja y que son desechables. Por eso hay que exponerlos, que lo piensen dos veces antes de salir a reprimir y violar derechos. Y Danielito Tri Tri tiene en sí mucha de la valentía que nos ha faltado como país".