Arturo O'Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra ganan Grammy al mejor álbum de Latin Jazz

El pianista y compositor de origen cubano Arturo O'Farrill y su banda Afro Latin Jazz Orchestra se alzaron este domingo con el Grammy a Mejor Álbum de Jazz Latino, por su disco Four Questions.

El material fusiona el arte y el activismo y toca problemas sociales sistémicos en ocho temas, divididos en dos grupos: el primero abarca a Jazz Twins, Four Questions, Clump, Unclump y Baby Jack; y el segundo comprende una suite dividida en cuatro partes.

El álbum, con una sonoridad atrevida y exquisita, es el resultado del trabajo de una veintena de músicos, un coro e incluso un narrador, el activista y académico Cornel West. Las cuatro partes de la suite abordan la privación de derechos económicos, y el resto del disco –que fusiona magistralmente el jazz latino y el afroamericano– apuestan por la música como un agente de cambio.

Four Questions se plantea reflexiones como "la honestidad frente a las mentiras y la decepción", "la decencia ante el insulto", "la virtud ante la fuerza bruta" y "la integridad frente a la opresión", las cuatro preguntas formuladas por el activista y sociólogo W.E.B. Du Bois el pasado siglo, pero que cobran especial vigencia en los tiempos que corren; y dan inspiración y nombre al álbum de O'Farrill.

Nacido en México, fruto del amor entre la cantante mexicana Lupe Valero y el trompetista y compositor habanero Chico O'Farrill, Arturo es reconocido por sus contribuciones al jazz latino contemporáneo, con especial énfasis en el jazz afrocubano, y ha coqueteado también con otros estilos como el free jazz e incluso el hip hop.

El gramófono dorado por Mejor Álbum de Jazz Latino lo obtuvo también en 2009 con Song for Chico, en homenaje a su padre, y en 2015 con The Offense of the Drum. Igualmente, ha sido premiado en categorías como Mejor Álbum Tradicional y Tropical Latino, Mejor Actuación Instrumental y Mejor Composición Instrumental y Mejor Álbum de Gran Conjunto de Jazz.

En la entrega de 2020 de los Premios Grammy, fue la cubana Aymée Nuviola quien se llevó el gramófono a casa por su disco A Journey Through Cuban Music, en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino, que compartió con el boricua Marc Anthony.