Liberan a la artista cubana Tania Bruguera: "Lo que sucedió conmigo hoy fue un secuestro"

La artista Tania Bruguera fue liberada en la tarde de este martes, luego de que policías vestidos de civil la arrestaran sin ofrecer explicación alguna y la trasladaran a la estación de Infanta, en La Habana.

"Yo soy bastante cuidadosa cuando utilizo las palabras, en este caso conscientemente voy a decir que lo que sucedió conmigo hoy fue un secuestro", dijo la artista en una directa en la red social Facebook.

Tania relató que estuvo detenida desde las 9:30 de la mañana, cuando cinco personas vestidos de civil la obligaron a entrar a un carro particular, hasta pasadas las 3:00 de la tarde.

Según su testimonio, un agente de la Seguridad del Estado se bajó del carro particular, y cuando ella preguntó por qué la llevaban, se negaron a responderle y la obligaron a entrar al carro.

La artista declaró además que durante el interrogatorio querían crear miedo y confusión entre las personas que están trabajando en conjunto hoy para que las cosas cambien.

Bruguera hizo hincapié en que lo sucedido este martes el algo que le sucede a muchos cubanos que pierden el miedo a la dictadura.

"Hoy en día hay personas amenazadas de perder su trabajo, los hijos están siendo acosados en escuelas, hay personas maltratadas y difamadas en la televisión cubana", sostuvo.

"Lo que sucedió hoy no es un caso aislado, es un ejercicio de poder que es mediocre, absurdo y corresponde al sigo XX, no al siglo XXI. Las cosas han cambiado, Cuba no es la misma, ustedes también tienen que cambiar", agregó.

La artista indicó que es necesario parar de una vez y por todas la violencia política que existe en Cuba.

"Tenemos que empezar a trabajar ya en una ley contra la violencia política que se ejerce contra los ciudadanos", apuntó.

Por último, la artista recalcó: "Si lo que ellos quieren es que me canse y que desista, están equivocados, ni me voy a cansar ni voy a desistir".

Tania Bruguera dijo además que hoy Cuba depende de quienes quieren un cambio en el país, y llamó a la unidad para construir una Cuba en democracia.

"Voy a seguir trabajando para esa Cuba, para hacer todo lo necesario, para que el abuso político en Cuba cese, para que la violencia política en Cuba cese y para que se respete el derecho a tener derecho. Patria y Vida", dijo la artista.

La actriz Juliana Rabelo, quien acompañaba a Tania en el momento de la detención, relató que apareció un auto blanco, con chapa particular, y aparecieron dos mujeres y tres hombres y, en pocos segundos, se llevaron a la artista, sin ofrecer explicaciones.

También acotó que uno de los hombres, vestido a rayas, dijo en el momento de la detención "condúzcanla, condúzcanla", mientras una mujer con mascarilla negra y ropa de calle, tomó a Tania Bruguera por el brazo y la llevó al auto policial camuflado.

A raíz de la detención, artistas y activistas entregaron un Habeas Corpus ante el Tribunal Provincial de La Habana en favor de la artista.