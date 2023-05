Artista Tania Bruguera intentará regresar a Cuba en agosto

La artista cubana Tania Bruguera intentará regresar a Cuba en agosto próximo, según declaraciones concedidas a prensa española.

Bruguera aseguró este miércoles al medio español La Vanguardia que volverá a la isla en agosto, dos años después de que accediera a salir de su país a cambio de la liberación de una veintena de presos políticos.

“Me han hecho saber a través de un compañero activista que no me van a dejar entrar. Pero yo siempre vuelvo, no importa lo que me cueste al nivel que sea. Lo intentaré en agosto, que tomen nota”, respondió Bruguera en la entrevista concedida al citado medio, durante una reciente visita a Barcelona.

También recordó que cuando accedió a salir de Cuba a cambio de la liberación de una veintena de presos políticos, el régimen estaba desesperado por verla fuera de la isla.

“Lo estaban. Había una acción de protesta detrás de otra y se sentían debilitados. Muchos vieron la salida de los artistas como una derrota, pero a partir de ese momento ha sido el pueblo el que ha tomado la iniciativa de las protestas. Y eso es fantástico. Pero nosotros no nos fuimos, nos desterraron”, apuntó la también activista cubana y Premio Velázquez 2021, quien está exiliada en Cambridge, donde ejerce como titular de medios y performance en la Universidad de Harvard.

Asimismo, puntualizó que “la dictadura cubana ha reactivado una categoría que no se usaba desde la colonia”, al referirse a los destierros aplicados a artistas y activistas por sus posturas en contra del régimen de la isla.

Aunque reconoció que el exilio ha existido siempre, apuntó que “ningún cubano se quiere ir de Cuba, esa es la verdad”.

Además, recomendó que “la gente actualice su visión de Cuba, porque es muy violento para nosotros que se siga hablando de Cuba como si la Revolución acabara de triunfar y estuviera haciendo todo aquello que prometió”.

“Nunca pensé que llegaríamos a un grado depauperación moral, política y social tan impresionante. Los que dirigen el país son tan mediocres y tienen tanto miedo que nunca se han sentado a la mesa con los que piensan diferente”, subrayó la artista cubana.

Bruguera en diciembre último presentó "Coro", su penúltimo performance, durante la Semana de Arte de Miami y recordó a todos los presos políticos que existen en Cuba.

Bruguera y otras tres artistas enumeraron los nombres y edades de los detenidos, que cumplían condena en Cuba por protestar pacíficamente en contra del comunismo, robándose la atención de los asistentes a la galería Espacio 23, donde también se presenta la exposición Ya sabes quién eres.

"Nosotros queríamos que el mundo supiera que hay presos políticos en Cuba", declaró Bruguera a Telemundo 51.

El homenaje también se extendió a Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel "Osorbo" Castillo, presos desde el pasado año, al estar incluidos en la muestra del coleccionista Jorge M. Pérez.

A mediados de 2022, la artista sostuvo una conversación con el presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier acerca de la dictadura que sufre el pueblo cubano.

“Con el presidente de Alemania Frank Walter Steinmeier hablando sobre la urgente necesidad de liberar a todos los presos de conciencia, los del #11J, los artistas presos, el nuevo código penal y la realidad que vive el pueblo cubano bajo una dictadura”, escribió en esa ocasión la artista en su perfil de Facebook, junto a algunas imágenes de su encuentro con Steinmeier.

En octubre último, Bruguera fue electa como miembro de la Academia Nacional de Diseño de los Estados Unidos, junto a otros diecisiete artistas y arquitectos, por sus contribuciones al arte y la arquitectura estadounidenses contemporáneos.