Trump espera que Meghan Markle se postule a presidenta en 2024 y reconoce no ser “fan de ella”

El ex mandatario Donald Trump espera que Meghan Markle se postule a la presidencia en 2024 y confesó no “ser un fanático” de la duquesa de Sussex.

En una entrevista con Fox News, Trump comentó a la periodista María Bartiromo sus consideraciones sobre el escándalo que rodea por estos días a la familia real británica.

“No soy un fanático de ella”, expresó sobre Meghan Markle, la esposa del príncipe Enrique de Inglaterra. Ambos duques ofrecieron entrevista a la popular presentadora Oprah Winfrey y revelaron episodios de racismo en la Casa Real cuando Markle, una estadounidense birracial, esperaba a su primer hijo.

Sobre los rumores que revistas británicas de sociedad promovieron, donde se sugería que Markle pudiera comenzar una carrera en la política, Trump expresó:

"Bueno, espero que eso suceda, porque si eso sucediera, creo que tendría un sentimiento aún más fuerte hacia mi carrera".

Según reportes, Markle, de 39 años, se ha estado reuniendo con importantes figuras demócratas con miras a una posible incursión en la esfera política, según se sugiere.

"No soy fan de ella. Resulta que pienso, conozco a la reina como tú la conoces, me reuní con la reina y creo que la reina es una persona tremenda y yo no soy fan de Meghan", manifestó Trump a la periodista de Fox.

El ex mandatario sugirió que sus propios planes para 2024 no se decidirán hasta después de las elecciones de mitad de período, en 2022. Cuando Maria Bartiromo le preguntó directamente si volvería a presentarse, Trump dijo que todavía lo estaba considerando, pero que no lo descartaba.

Varias figuras públicas se han manifestado sobre las revelaciones de Meghan Markle durante el encuentro con Oprah. La ex primera dama y abogada, Michelle Obama, expresó sobre la situación puntual de racismo que tanta polémica ha levantado:

"Cuando pienso en todo lo que está pasando, pienso en la importancia de la familia y rezo para que haya perdón, para que haya claridad de pensamiento, amor, y para que logren resolverlo a tiempo", expresó la abogada.