Periodista cubana Mariela Morales fulmina a un crítico de Tania Bruguera

Un comentario publicado en el canal de Facebook del programa Las Mañanas de CiberCuba de este martes en el que se le llamó “brujera” a Tania Bruguera suscitó una afilada respuesta por parte de la periodista invitada Mariela Morales.

En el programa, dedicado a la calidad del pan en Cuba, se trató -como de costumbre- de otros temas de actualidad del país. Entre las noticias del día, no podía quedar fuera el secuestro sufrido por la artivista Tania Bruguera en la mañana de este martes.

Detenida por represores de civil al servicio de la Seguridad del Estado, la reconocida artista plástica cubana fue arrestada violentamente y sin que mediara una explicación mientras se encontraba en la calle haciendo recados cotidianos, según denunció la historiadora del arte Carolina Barrero.

El hecho formó parte de la parrilla de contenidos que ofrecía este martes Las Mañanas de CiberCuba, con la presencia del escritor y periodista Camilo Venegas y la joven periodista, egresada de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Pensilvania, Mariela Morales.

“Tania Bruguera es una persona de un gran valor para la cultura de nuestro país”, expresó Morales refiriéndose a la represión que se ejerce contra ella por parte de un régimen que ocupa un sillón en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

A continuación, Morales quiso referirse a un comentario que había publicado un tal Julián Pérez en las redes sociales del programa. Sospechando que se trataba de uno de los perfiles falsos conocidos comúnmente como “ciberclarias”, la periodista realizó una crítica al comentario en el que se le llamaba “brujera” a Tania que desmontó el significado ofensivo que se pretendía, resignificándolo como hacedora de una magia vivificadora y transformadora de la realidad.

Más allá de la incultura subyacente en el comentario que pretendía ser ofensivo, asociando a Tania a la “brujería” o práctica religiosa de la regla de Ocha, Morales subrayó que “si algo nos ha demostrado la vida es que a las mujeres ‘brujas’ los gobiernos les temen mucho, por su capacidad de conjurar el despertar y el bienestar”.

“Si Tania sigue demostrando que tiene esa capacidad de conjurar una mejor Cuba, una Cuba que se la imagina, seguirá siendo alguien a quien el régimen seguirá temiendo, porque sabe que imaginar es el primer paso para terminar siendo nosotros quienes queremos ser”, remató la periodista.

Ante el secuestro de Bruguera, la artista Camila Lobón, otra de las “brujas” que conjuran el mal de la continuidad escribió: "Ustedes disponen de los cuerpos, sin leyes, sin razones, solo porque pueden. Así operan los tiranos. No dejan a Tania Bruguera, como a tantos otros vivir en su país: vigilancia constante, privación ilegal de libertad, secuestros. Los oficiales del MININT se sientan, lanzan dados: hoy no la dejamos salir, mañana sí, pasado no, hoy la detenemos”.

“Quieren agotarla, llevan años haciéndolo y no se dan cuenta a estas alturas que no es posible, ella siempre logra donde ustedes destruyen, crear. Quieren expulsarla, expulsarnos, hacernos la vida insostenible. Nos tratan como intrusos en nuestro país, pues no, nos parieron aquí, es nuestro. ¡Quiero a Tania libre ya!", exigió la artista.

Por su parte, Carolina Barrero también quiso emplear el sortilegio de la palabra libre para denunciar el atropello policial contra Bruguera. “Eso que ellos llaman eufemísticamente conducir, es a las claras secuestrar… No voy a quedarme a merced de la impunidad y el desprecio con que tratan a los ciudadanos. Somos conscientes de nuestros derechos y los vamos a defender", expresó Barrero.