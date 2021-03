Periodista cubana Mónica Baró: Si a alguien le queda duda de la maldad de quienes nos dirigen, que piense en lo que han hecho con Karla

La periodista independiente cubana Mónica Baró Sánchez, quien denunció el caso de su colega Karla María Pérez, a la que el gobierno castrista le prohibió regresar a su patria junto a su familia, subrayó la vocación por el odio que tiene el régimen.

Karla Pérez era una estudiante de Periodismo en la Universidad de Villa Clara Marta Abreu que en 2017 fue expulsada del centro por sus ideas políticas, motivo por el cual tuvo que concluir su carrera en Costa Rica.

La joven de 22 años viajaba este jueves desde el país centroamericano rumbo a La Habana, pero al hacer escala en el aeropuerto de Panamá, un funcionario cubano sin identificarse le informó que "ella tenía prohibido volver", pese a tener todos sus documentos.

"A Karla le permitieron en la embajada de Cuba en Costa Rica prorrogar su pasaporte, le permitieron reservar un hotel en Cuba para pasar su aislamiento, le permitieron abordar el avión con rumbo a Cuba en Costa Rica, y cuando arribó a Panamá, el país donde hacía escala, el gobierno cubano interrumpió su viaje", detalló Baró en su muro de Facebook.

"No hay manera de que las personas que decidieron que Karla no podía volver al país en el que nació no supieran que ella había prorrogado su pasaporte y había hecho reserva en un hotel. Claro que lo sabían, no solo porque ella hizo trámites en la embajada cubana, sino también porque las listas de pasajeros de los vuelos las autoridades cubanas las reciben con antelación", añadió.

"Sabían que Karla viajaría a Cuba y la dejaron hacer los trámites, pagar por el hotel e incluso volar hasta Panamá. Dejaron que sus padres, que hace cuatro años que no la abrazan, se ilusionaran con el reencuentro. Dejaron que ella se ilusionara. Hasta que llegó a Panamá, más bien al aeropuerto de Panamá, porque no puede salir del aeropuerto. A Karla le informaron que tenía prohibido entrar a su tierra natal, de la cual es ciudadana, en un terreno de nadie. No puede volver a Costa Rica porque no tiene visa, ni puede entrar a Panamá, ni la aerolínea Copa le permite abordar un vuelo a Cuba, porque el gobierno cubano se lo prohíbe", describió.

"Ahí, en esto que le han hecho, a ella y a su familia, no hay nada más que maldad. Sadismo. Quienes decidieron esto no sólo están pisoteando la Constitución cubana, y burlándose incluso de los millones de cubanos que votaron por ella, sino que están disfrutando esto. Son responsables tanto quienes decidieron este horror como quienes, pudiendo, no hacen nada por revertirlo. En casos como estos es donde de veras la naturaleza de un gobierno se manifiesta. Aquí no estamos frente a un error del gobierno, ya han pasado demasiadas horas como para pensar que se trata de un error. Aquí estamos frente a la maldad más básica del mundo", concluyó.

El padre de la joven Karla, Jorge Luis Posada, aseguró a ADN Cuba, medio independiente para el que trabaja su hija, que toda la familia estaba destrozada por la negativa del régimen a dejarla entrar al país.

"Estamos todos destrozados, esperándola y no sabemos en este momento qué es lo que va a pasar en las próximas horas", declaró.

"Después de cuatro años vuelven a hacer lo mismo, han acabado con la vida de una persona, han acabado con su familia, han acabado con todo. Es una cosa que no tiene nombre en la historia, solamente una sociedad como esta, un régimen como este puede hacer eso, acabar con la vida de las personas de esta manera", agregó entre lágrimas.

"Le hicieron pagar todo eso y cuando llega a Panamá, 20 minutos antes de abordar el vuelo, por un audio la llamaron y le dijeron que Cuba le había negado la entrada. Se podrán imaginar la situación, todo el mundo esperándola aquí, después de cuatro años lejos de nosotros", relató.

"En aquel momento que la expulsaron de la universidad, no pensamos que fueran capaces de hacer tanto", dijo.

Según Jorge Luis Posada, la muchacha está en Panamá en medio de "un limbo migratorio, sin saber para dónde coger, sin país, sin nada, eso se lo deben a este sistema".

Por su parte, la congresista cubanoamericana María Elvira Salazar calificó de "infamia" la medida del gobierno de no dejar entrar al territorio nacional a la joven periodista.

"¡La dictadura castrista le prohíbe la entrada a Cuba a sus propios ciudadanos! ¡Esto es una infamia y ejemplo de cómo los canallas castristas temen a aquellos que se atreven a decir la verdad!", dijo la política republicana.