Gracias a donación de cubanos, niña enferma regresa a su casa

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Milena Acosta, una niña cubana de seis años con síndrome de Lennox-Gastaut, regresó por fin a su hogar gracias a la solidaridad de cientos de cubanos que donaron para instalarle un sistema de energía solar, el único respaldo que le permite sobrevivir los apagones que azotan la isla.

Su padre, Baysel Acosta Moreno, anunció la noticia en Facebook con un mensaje cargado de emoción y gratitud: «A Carla y Mónica les estaré eternamente agradecido por la entrega y dedicación a nuestra causa. Por el apoyo siempre de sus palabras y por ser ese ser humano que siente y sufre nuestras adversidades. A Verónica por su obra y su Proyecto, su entrega y constancia a cada problema, cada solución y cada detalle para que esta obra se fortalezca».

El Proyecto «Manos a la Obra», liderado por Verónica C. Barrios, ejecutó la instalación en la vivienda familiar: un inversor y batería de almacenamiento marca Sunpal, un panel fotovoltaico en el techo y un aire acondicionado de 18,000 BTU, equipos que garantizan el funcionamiento continuo de los dispositivos médicos que Milena necesita para vivir.

Publicación en Facebook

Verónica C. Barrios confirmó el regreso de la niña con un mensaje escueto pero contundente: «Milenita ya está en casa. Milena Acosta, la tercera de las niñas para las que a través de Mónica Baró Sánchez y Carla Gloria Colomé Santiago se lanzó una campaña en la plataforma GoFundMe, ya está de regreso en casa y lejos de una sala de hospital».

El caso de Milena formaba parte de una campaña solidaria en GoFundMe lanzada en enero de 2026 por la periodista cubana Mónica Baró Sánchez y Carla Gloria Colomé Santiago, con el objetivo de recaudar 12,500 dólares para tres niñas gravemente enfermas: Valentina Ramos, de un año y nueve meses, quien nunca había vivido fuera de un hospital; Yeilín, de dos años, con atrofia muscular espinal tipo uno y dependiente de respirador mecánico las 24 horas; y Milena.

La recaudación avanzó con lentitud: al 22 de enero apenas sumaba 715 dólares; al 25 de enero, 1,853 dólares; y al 17 de febrero, 4,292 dólares, siempre lejos de la meta. Finalmente, la campaña logró completarse y Milena se convierte en la tercera de las tres niñas en volver a casa.

El drama de estas familias refleja una realidad brutal en Cuba: los apagones, que en provincias como Pinar del Río han llegado a 30 horas consecutivas, obligan a mantener hospitalizados indefinidamente a niños dependientes de equipos médicos, pues en sus casas un corte de luz puede ser mortal.

El Estado cubano no provee ningún respaldo energético para estos casos, dejando la supervivencia de los más vulnerables en manos de la solidaridad de la diáspora y organizaciones civiles.

En abril de 2026, un bebé de dos meses en estado crítico vio agravada su atención por apagones de hasta veinte horas diarias, mientras el sistema de salud operaba con apenas 30% del cuadro básico de medicamentos y 11,193 niños aguardaban en lista de espera quirúrgica.

Baysel Acosta Moreno había resumido este sufrimiento en enero con una frase que conmovió a miles: «Si me ves llorar, no importa, cada lágrima lleva impreso todo el amor del mundo». Hoy, esa misma voz solo tiene palabras de gratitud.