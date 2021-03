Madre de Karla Pérez: Tantas personas no pueden estar equivocadas ante tanta arbitrariedad y maldad

Liz González, la madre de la joven Karla Pérez, a quien el gobierno cubano le negó la entrada a Cuba esta semana, confía en que tantas personas "no pueden estar equivocadas ante tanta arbitrariedad y maldad" cometidas contra su hija.

"Mensaje matutino a mi amada hija Karly. Sigo teniendo emociones muy fuertes con cada mensaje y cada publicación incluso las que no quiero leer, las que me pides que no lea pero mi corazón de madre destrozado me impulsa hacerlo", dijo en un post en Facebook la madre.

"Todas coinciden en un punto. Se comieron un millón con la decisión que tomaron contra ti una vez más seguidores y no seguidores se han enfrentado a ella. Y eso me ayuda a vivir porque tantas personas no pueden estar equivocadas ante tanta arbitrariedad y maldad", sostuvo.

"Te amo y siempre estaré a tu lado en pie de lucha, no creo que estemos en el lado equivocado mi amada hija, mi pequeña COCHE BOMBA, solo deseo que tengas un día lindo y próspero", agregó.

Liz González se encuentra usando en su foto de perfil de Facebook un marco del realizador Adrián Martínez Cádiz creado en apoyo a Karla Pérez, el cual dice: "¡A la Cuba mía sí puedes entrar! Cuba es de todos los cubanos", y que muchos identificados con su causa también han comenzado a usar.

A la joven de 22 años el gobierno cubano le negó la entrada esta semana, cuando se disponía a abordar un vuelo de Copa Airlines en el aeropuerto de Panamá.

Según relató, un funcionario cubano sin identificarse notificó que su entrada a la isla estaba prohibida, a pesar de que tenía todos los documentos en regla, tales como prórroga de pasaporte o examen de PCR.

En declaraciones de su padre, Jorge Luis Posada, la familia quedó destrozada ante la noticia.

"Estamos todos destrozados, esperándola y no sabemos en este momento qué es lo que va a pasar en las próximas horas", dijo.

"Después de 4 años vuelven a hacer lo mismo, han acabado con la vida de una persona, han acabado con su familia, han acabado con todo. Es una cosa que no tiene nombre en la historia, solamente una sociedad como esta, un régimen como este puede hacer eso, acabar con la vida de las personas de esta manera", añadió.

Esta suceso ha causado indignación entre muchos cubanos tanto dentro como fuera de la Isla, por lo cual se lanzó una petición al gobierno de la Isla que pide frenar los destierros contra quienes disienten con el régimen.

"Exigimos que nos sea restituido de manera incondicional e irrevocable el derecho a retornar a Cuba y a conservar nuestra ciudadanía, y que el Estado cubano garantice compensación por todo bien perdido o dañado en virtud de los principios del derecho internacional y de justicia restaurativa", dice la petición.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba acusó a la joven periodista de ser un “instrumento desestabilizador”, y sostuvo que "en Cuba existen, como en todos los países, leyes migratorias que establecen regulaciones en el marco legal, y que rigen la acción de las autoridades migratorias".