Marco de Facebook en apoyo a Karla Pérez: A la Cuba mía sí puedes entrar

Con un cartel en el que se lee: "¡A la Cuba mía sí puedes entrar! Cuba es de todos los cubanos", el realizador Adrián Martínez Cádiz ha creado un marco de Facebook en apoyo a la periodista cubana Karla Pérez, cuya entrada al país negaron las autoridades el jueves pasado.

El mensaje ha sido tomado de las palabras que compartió el popular actor cubano Luis Alberto García, quien expresó que Karla era bienvenida a su “pedazo de Cuba”, luego de conocer la noticia de que la periodista había quedado varada en Panamá, porque se le había negado tomar un vuelo con destino a la isla.

"Si Cuba fuera, de veras, de todos los cubanos, podríamos saber qué pedacito nos toca a cada uno. Con un metro cuadrado me bastaría para decirle a Karla que a la Cuba mía sí puede entrar", escribió Luis Alberto en su cuenta de Facebook, palabras que han sido replicadas en las redes sociales durante la tarde de este viernes.

La periodista, quien volvía de Costa Rica luego de haber finalizado la carrera de la que fue expulsada en Cuba por sus ideas políticas, hizo escala en Panama, donde tenía que abordar un vuelo de Copa Airlines que le llevaría de regreso a su país. Sin embargo, según expuso en redes sociales la periodista independiente Mónica Baró, un funcionario cubano sin identificarse le informó que "ella tenía prohibido volver".

Karla Pérez fue expulsada en 2017 de la carrera de Periodismo en la Universidad de Villa Clara "Marta Abreu" por su filiación al Movimiento Somos+ y por exponer libremente sus ideas políticas discordantes con las del régimen cubano.

"Me expulsaron por no comulgar con las ideas comunistas y no comulgar con el sistema socialista cubano que no me ha convencido en todos estos años", señaló Pérez a BBC Mundo por aquellos días.

Por su parte, en una muestra más del servilismo de la federación de estudiantes universitarios (FEU), la organización hizo público entonces un documento en el que se leía: "El estudiantado universitario no aceptará jamás la contrarrevolución dentro de nuestras Universidades… Junto a nuestro indiscutible, invicto y eterno Comandante en Jefe reafirmaremos siempre: '…dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada'".

En un comunicado titulado "Nuestras razones", el centro académico villaclareño respaldó la decisión de la FEU de retirar a Pérez el derecho a continuar estudios en el centro, señalando que la joven "no apoya el proyecto social cubano".

"¿Puede Karla estudiar en una institución revolucionaria que tiene como principal objetivo la formación integral de los estudiantes como profesionales competentes, comprometidos con la Revolución y portadores de los más encumbrados valores del ser humano?", señalaba el comunicado.

La expulsión de Pérez creó un fuerte estado de opinión crítico con la decisión. Semejante acto de totalitarismo fue incluso criticado por personalidades alineadas con los “principios revolucionarios”, tales como el cantautor Silvio Rodríguez. "Qué brutos somos, coño, y pasan décadas y no aprendemos", escribió en su blog oficial "Segunda Cita".

Lejos de aprender de este y miles de casos de injusticia y arbitrariedad como este, el régimen volvió a dar muestras de su naturaleza represiva este viernes al admitir, vía declaraciones de la directora de Comunicación e Imagen del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), que el gobierno había prohibido la entrada de Karla al país por considerarla "instrumento desestabilizador" e intentó justificar la violación del derecho de la joven de regresar a su país describiéndola como una "amenaza".

"Ahora pretenden reinstalarla en el país en función de propósitos subversivos. No fue casual tampoco su estancia en Costa Rica donde hay elementos y grupos, incluso un diputado, que mantienen una relación con grupos violentos en Miami (…) Tenemos el mismo derecho que cualquier otro país a defendernos", subrayó la funcionaria.

Las declaraciones se produjeron luego de una fuerte presión ejercida en redes sociales y mediante la presencia de periodistas independientes que acudieron a la sede del MINREX en La Habana, a pedir información sobre el caso de la joven. Una petición que fue atendida por el propio jefe de Atención a la Población del MINREX, quien reconoció irregularidades en el proceso de Karla y puso como ejemplo el hecho de que "se ha permitido la entrada de cubanos con prórrogas vencidas, lo cual no es ni siquiera el caso de Karla, que tiene sus prórrogas en regla".

Luego de permanecer horas en un limbo legal y total incertidumbre, finalmente, Karla logró regresar la noche del jueves a Costa Rica. “Algo hay que hacer, lo que no se puede hacer es no hacer nada. Desde lo que podamos cada uno, aunque sea pequeño hay que hacerlo”, escribió el realizador Adrián Martínez Cádiz, quien ha creado el marco de Facebook en apoyo de la joven periodista desterrada por el régimen cubano.