Uno de cada 6 adultos en EE.UU. está totalmente vacunado contra el coronavirus, según los CDC

Uno de cada seis adultos en Estados Unidos está ya totalmente inmunizado contra el coronavirus, según estadísticas ofrecidas el sábado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en su página web.

Hasta este 20 de marzo, un total de 42.979,656 mayores de 18 años habían recibido todas las dosis correspondientes a la vacuna que les pusieron, una cifra que representa el 16.7 por ciento de la población adulta del país. De esa cantidad de personas vacunadas, el 40 por ciento son mayores de 65 años.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias norteamericanas han administrado 121.441,497 dosis de Pfizer, Moderna y Johnson&Johnson.

Con el suero de Pfizer, que lleva dos dosis con varias semanas de diferencia, se han inyectado alrededor de 21 millones de personas.

Otras 19.7 millones recibieron las dos dosis correspondientes del fármaco de Moderna, mientras que otras 2.15 millones se inmunizaron con la vacuna de Johnson&Johnson, la única que lleva una sola dosis.

El presidente Joe Biden se había fijado como meta administrar 100 millones de vacunas en sus primeros 100 días en la Casa Blanca, un objetivo que ha superado con creces. El pasado viernes, cuando se cumplían solo 58 días de la llegada del demócrata al gobierno, se llegó a la cantidad de vacunas fijada.

Biden confía que la rapidez de la campaña de inmunización le permita vencer también el próximo reto, que sería alcanzar los 200 millones de vacunas el 30 de abril, el día 100 de su mandato.

Pese al optimismo del Biden, una encuesta realizada por el diario The Washington Post y la Kaiser Family Fundation reveló que hasta el 7 de marzo solo algo más de la mitad de los trabajadores de la salud (el 52 por ciento) ha recibido al menos una dosis de una de las vacunas.

No obstante, entre el personal que no ha sido vacunado, el 18 por ciento no quiere hacerlo y el 12 por ciento dijo que aún no ha decidido si lo hará.

Uno de los estados más avanzados en la inmunización es Florida, que está cerca de una tasa de vacunación del 70 por ciento entre los ancianos y donde más de 4,5 millones de personas se han vacunado por completo.

El gobernador Ron DeSantis bajó a 50 años la edad para ser elegible para inyectarse.

"Voy a firmar una orden ejecutiva esta mañana, reduciendo la edad a 50 años a partir del lunes. Creemos que lo hemos hecho bastante bien esta semana bajando de 60 a 64, pero, francamente, creemos que incluso con las asignaciones de vacunas actuales, esa apertura será buena", dijo el funcionario en una rueda de prensa.