Biden anuncia que habrá vacunas para todos los estadounidenses en mayo

El presidente norteamericano Joe Biden anunció este martes que habrá suficientes dosis de la vacuna contra el coronavirus disponibles para toda la población adulta en los Estados Unidos a finales de mayo, aunque dijo que tomará más tiempo vacunar a todos e instó a que las personas sigan usando las mascarillas como medida de protección.

La fecha adelanta en dos meses la anterior previsión presidencial. Biden también explicó que la producción más rápida de la vacuna ha sido en parte el resultado de un acuerdo, negociado por la Casa Blanca, entre el gigante farmacéutico Merck & Co. y su tradicional rival, Johnson & Johnson, para ayudarlo a fabricar la nueva vacuna contra el coronavirus.

Este esfuerzo del gobierno para ayudar a Johnson & Johnson a producir rápidamente más dosis, aumentará sustancialmente el suministro de la nueva vacuna y acelerará el ritmo de la vacunación, justo cuando se han encontrado nuevas y preocupantes variantes del virus en EE.UU.

“Como consecuencia del proceso acelerado que ordené y que acabo de describir, este país tendrá suficiente suministro de vacunas para todos los adultos en Estados Unidos para finales de mayo”, dijo Biden. "Eso es un progreso importante".

También dijo que quería que todos los maestros de la Unión Americana estuvieran vacunados para fines de este mes.

El acuerdo de Merck, informado por The Washington Post, se produce pocos días después de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) otorgara la autorización de emergencia a la vacuna de Johnson & Johnson.

Merck es un fabricante de vacunas experimentado, cuyo intento de hacer su propia vacuna contra el coronavirus no tuvo éxito. Biden describió la asociación entre los dos competidores como "histórica" ​​y dijo que representa un esfuerzo de solidaridad comparable a las campañas de fabricación emprendidas durante la Segunda Guerra Mundial.

Tanto los funcionarios de la administración de Trump como de la actual habían explorado la posibilidad de obtener la ayuda de Merck para fabricar vacunas desarrolladas por Pfizer o Johnson & Johnson. Pero Jen Psaki, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que Biden merecía crédito por llevar el acuerdo a buen término.

No está claro qué tan rápido Merck podrá aumentar la producción de la vacuna. La empresa tardará meses en convertir sus instalaciones para fabricar y envasar la vacuna de su "rival", dijeron al periódico The New York Times dos personas familiarizadas con las operaciones de Johnson & Johnson. Pero un funcionario federal con conocimiento del acuerdo, que habló con ese medio bajo condición de anonimato, dijo que la administración espera que el acuerdo eventualmente duplique las dosis que Johnson & Johnson podría haber fabricado por su cuenta.

Según el nuevo acuerdo, Merck dedicará dos de sus instalaciones a la producción de la vacuna Johnson & Johnson.

El gobierno federal invocará la Ley de Producción de Defensa para ayudar a Merck a obtener los suministros y equipos necesarios, y también ha pedido al Departamento de Defensa que incremente el esfuerzo de fabricación de Johnson & Johnson.

La vacuna Johnson & Johnson es la tercera en recibir autorización de emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos, después de las de Moderna y Pfizer-BioNTech.

El ritmo de la vacunación en Estados Unidos se ha acelerado constantemente. Hasta el lunes pasado, alrededor de 50,7 millones de personas han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19, incluidas alrededor de 25,5 millones de personas que han sido completamente vacunadas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Si bien las vacunas Pfizer y Moderna funcionaron algo mejor en los ensayos clínicos, las tres autorizadas por la FDA se consideran seguras y efectivas. Y la vacuna Johnson & Johnson tiene algunas ventajas: solo requiere una inyección, y los estudios muestran que puede frenar la propagación del virus hasta en un 66%.

Las otras dos vacunas utilizan una nueva tecnología llamada ARNm, que permitió un diseño y prueba más rápidos de la vacuna, pero dio como resultado un producto que requería condiciones de almacenamiento más estrictas. La vacuna de Johnson & Johnson, que utiliza virus para introducir genes en las células, puede conservarse durante tres meses a temperaturas de refrigeración normales, lo que facilita su distribución y su almacenamiento en farmacias y clínicas.

Con un costo de producción de $10 la dosis, también es más barata que las otras dos.