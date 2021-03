Adamari López desvela orgullosa los secretos de su transformación física

Adamari López continúa enfocada en convertirse en la mejor versión de sí misma, verse más saludable y tener una mayor calidad de vida. Para ello, la presentadora puertorriqueña comenzó a llevar desde el año pasado unos hábitos sanos que han dado como resultado una espectacular transformación física, de la que ahora ha querido hablar con todos sus seguidores.

La actriz de 49 años compartió este lunes un vídeo en su perfil de Instagram en el que habla de cómo ha vivido su proceso hasta lograr la figura que tiene a día de hoy, mucho más delgada y definida que hace unos meses. Un momento que se ha tomado para celebrar el haber llegado a sus objetivos, pese a las dificultades que ha tenido que atravesar en este tiempo.

"Me parece increíble y maravilloso ver que todo el esfuerzo que estoy haciendo ha estado dando sus frutos", comentó después de ver algunas fotos en su móvil en las que se aprecia el cambio físico que ha experimentado.

La pareja del bailarín español Toni Costa reveló en este audiovisual que no hay fórmulas mágicas para lograr una transformación como la suya. Una alimentación saludable y hacer ejercicio han sido las claves para bajar esas libras y verse así de estupenda.

La actriz y conductora también quiso matizar que es muy importante la planificación y la organización para poder lograrlo. En su caso, su conciliación con Toni Costa ha sido fundamental.

"En la mañana estoy en el programa y me puedo compaginar muy bien con Toni para que él lleve a la nena a la escuela. Después trato de sacar un tiempo para poder hacer mis ejercicios, que los estoy disfrutando muchísimo", contó.

Tras contar su experiencia, Adamari animó a todos aquellos a que buscan dar un cambio en su vida a que lo hagan. "Todos lo podemos lograr", manifestó la presentadora del programa Hoy Día, quien también comentó lo orgullosa que se siente de haber dejado de lado las excusas que muchas veces se ponía.

Aunque la presentadora siempre ha mostrado su mejor cara durante estos meses en los que la hemos visto entrenar y realizar todo tipo de ejercicios, reconoce que no siempre ha sido fácil. "No ha sido color de rosa. También ha habido momentos en los que pensaba cuándo se va a notar ese reflejo de las cosas que he estado haciendo", admitió.

Para concluir este vídeo, Adamari mandó un consejo a todos sus incondicionales: "Cuídense mucho, pónganse como prioridad, aliméntense bien, hagan ejercicio, compartan con su familia, respiren aire puro, hagan cosas que les gusten, y ya verán cómo pueden lograr todo lo que desean".

