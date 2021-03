Silvito El Libre dedica nostálgica canción a su barrio en Cuba

El rapero cubano Silvito El Libre dedicó una nostálgica canción a su barrio en Cuba, donde aseguró que la “necesidad” no lo “detuvo para ser feliz”.

El nuevo tema fue estrenado este viernes en el canal de Youtube del artista junto a su video musical, el cual el artista tituló “El barrio” y dedicó a Nuevo Vedado, en La Habana, un emblemático barrio para el rap cubano.

El artista, actualmente residente en Estados Unidos, recordó de modo entrañable a sus amigos del barrio y a su abuela, de quien aprendió “los valores que lleva presente cada día”.

El rapero recordó su infancia precaria: “poco dinero pero de hermandad se hizo derroche”, y destacó que a pesar de los “abusos del gobierno y de la policía” cubana, extrañaba las calles de su barrio y su gente.

“Hace ya bastante tiempo desde aquellos días, que me fui cansando de todo, del abuso del gobierno, de la policía, muchas cosas que de pronto yo no comprendía. Pero extraño las calles y la gente mía, y aunque he visto mucho y sé que falta mucho todavía, necesario se me hace pensar en el barrio, los momentos que vivimos los recuerdo a diario”, dice el estribillo de la canción.

“Pero seguro nos volveremos a ver algún día, en un mundo nuevo sin tanto cobarde policía, andar sin miedo, respirar libertad con alegría”, agrega otro de los versos del tema.

Silvito El Libre es conocido por sus líricas de rap contestatarias que a menudo comparte con la otra estrella del rap cubano Aldo el Aldeano, con el cual compuso en 2019 pasado al éxito Diazka, abiertamente en contra de la dictadura y en referencia al gobernante Miguel Díaz Canel.

Esta no es la primera figura del gobierno cubano a quien El libre dedica una canción. En 2020, Silvisto estrenó “Perro chivatón como ninguno”, dedicada exclusivamente al ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez Parrilla.