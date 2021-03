Cubana se enfrenta al agente de seguridad de un supermercado en Hialeah: "Tócame pa' que tú veas"

Un nuevo altercado público protagonizado por cubanos ha vuelto a producirse en Florida, pero esta vez, el escenario ha sido la ciudad de Hialeah.

Una mujer se enfrentó a un agente de seguridad de uno de los supermercados Fresco y Más que posee la urbe. Al parecer, la señora recibió algún tipo de regaño por parte del guardia y ésta acabó plantándole cara y dirigiéndose a él con expresiones bastantes subidas de tono.

"Tócame, tócame tú, tócame pa' que veas", expresó la mujer en medio del supermercado en alta voz con la mascarilla bajada mientras gesticulaba cerca de la cara del agente de seguridad.

El guardia, quien por el acento podemos deducir que también es cubano, no se quedó de brazos cruzados y respondió a la señora con un rotundo: "Usted no está en Cuba, deje ese tipo de cosas allá".

Pero la pelea no acabó aquí y seguidamente se le escucha decir al vigilante manteniendo la compostura: "Usted no puede insultar a la gente, eso es una falta de respeto. Yo le estoy hablando bien a usted señora. Usted no está en Cuba, váyase para otro lado".

Después del intercambio de palabras y la discusión de la que estaban siendo testigos tanto clientes como trabajadores del propio centro comercial, la situación se acaloró por parte de la mujer.

La señora comentó que iba a "llamar a la policía" y tras obtener del agente de seguridad un "llame a quien usted quiera" y "si usted fuera un hombrera ya estuviésemos allá afuera", se acaloró de tal manera y acabó lanzándole insultos a gritos con malas palabras al más puro estilo callejero cubano.

"Tú lo que eres es un comep***, ponme la mano encima pa' que tú veas que yo tengo un cuchillo aquí y te caigo a puñalá pa' que tú sepas", le dijo derrochando chusmería.

El vídeo fue difundido por el perfil de Instagram llamado Miamiproblems, sin embargo los créditos se los dio a la cuenta Tinaterezza.