Yomil se defiende: "Si la cosa está mal en Cuba yo pago los platos rotos porque decidí vivir en este país"

Las recientes declaraciones pronunciadas a través de las redes sociales por el cantante cubano de música urbana Yomil Hidalgo Puentes en las que denunció la censura que ha vivido en Cuba por parte del ICRT (Instituto Cubano de Radio y Televisión) durante casi seis años, han sido aplaudidas por muchos, pero también han desatado una ola de críticas en las que algunas personas y colegas del género se han cuestionado sus palabras, entre ellos, el también reguetonero cubano Chocolate MC.

En respuesta, Yomil ha decidido aclarar el porqué de sus afirmaciones y ha compartido un extenso vídeo en su cuenta de Instagram en el que explica los motivos por los que ha sido ahora que decidió quejarse de las trabas que ha tenido que experimentar en su carrera.

Primeramente, el cantante dijo que, aunque se les dejó en su día crear una empresa debido a que previamente habían trabajado con otros grupos musicales, durante cuatro años su dúo Yomil y El Dany sufrió la censura de los medios de comunicación cubanos.

Luego, gracias a su trabajo constante y haber creado un repertorio con videoclips de alta producción audiovisual, lograron que en el 2018 se les incluyera en el proyecto Lucas después de una dura batalla por parte del director del programa, aseguró.

"Nos aceptaron en Lucas después de tener una larga carrera. Fue tanta la preocupación de Cruzata, que siempre va a tener mi respeto y mi admiración, que se fajó para que pusieran a Yomil y El Dany en los Lucas", comentó.

En cuanto a las veces que aparecieron en el show de la Televisión Cubana 23 y M, dijo que a pesar de tener una muy buena relación con su presentadora Edith Massola, nunca acudieron como artistas invitados, sino como parte de proyectos en los que habían trabajado.

Sin embargo, después de exponer en las redes sociales sus puntos de vistas y opiniones sobre el acontecer de la isla y el gobierno de Cuba, Yomil alegó que se le comenzaron a cerrar las puertas, fueron borrados por completo de los Lucas y que no pudieron acudir más a 23 y M "por órdenes de arriba".

"No hablaba de política porque no sabía, porque en ninguna entrevista me preguntaron cosas de política, porque si me hubiesen preguntado hubiese dicho la realidad como la he dicho", dijo en alusión a por qué no lo hizo antes.

Seguidamente, Yomil no dudó en defenderse y decir que él ha sido "el único artista que ha tenido un debate con Eliecer Ávila, una persona que es un activista en contra del sistema".

"Me senté a hablar con él de una manera constructiva, positiva, sin defender ni un lado ni el otro, simplemente poner mis puntos de vista como una persona de a pie que es lo que soy y que vive aquí", agregó.

El reguetonero continúo afirmando que sufría los mismos problemas cotidianos de los cubanos de la isla, porque era uno más y no contaba con ningún beneficio para abastecer a su familia en caso de escasez.

"Ahora mismo, si en mi casa no hay nada que tomar ni comer, hay que meterse las colas, tengo que mandar gente a que hagan cola y tengo que pasar la misma situación que está pasando el mismo cubano de pie, porque yo no tengo una tienda especial que voy y me dan las cosas o me las traen a mi casa, eso no existe. Entonces, si la cosa está mal aquí en Cuba, yo pago los platos rotos porque decidí vivir en este país", añadió.

Nuevamente, Yomil apuntó contra todos aquellos que le critican constantemente en las redes sociales y le piden que hable en contra del gobierno, alegando que ninguno de ellos vive en la isla y que cuando estaban no dijeron "ni una cuarta parte" de lo que él ha dicho, ni se quejaron con mucho respeto como él lo ha hecho.

"Muchos cantaron en escenarios grandísimos con el presidente delante, con miles de personas delante y nunca nadie dijo nada, todo el mundo calladito y, sin embargo, a Yomil y El Dany sí le estaban suspendiendo los conciertos, nos estaban haciendo cierta represión psicológica", expresó.

Retomando el tema de la censura, el intérprete de Calentura aclaró que los han vetado en la radio y la televisión, pero no en los conciertos. El reguetonero dijo que "sería el colmo" no poder trabajar en su propio país sin haber dicho ni hecho nada.

"Yo nunca me he parado en una plaza a decir abajo esto o abajo lo otro, porque no voy a resolver nada. A mí no me importa quién está al mando, a mi lo que me importa es que sea quién sea, lo haga bien. Porque yo vivo aquí en Cuba, yo decidí quedarme aquí en Cuba, porque yo invertí todo mi capital aquí en Cuba, donde nací y quiero vivir. Yo no quiero emigrar ni irme a otro país porque yo nací aquí", expresó con cierta exaltación.

Yomil enumeró también algunas de las cosas que pone en juego dando a conocer a sus puntos de vistas sobre política desde Cuba y aseguró que está consciente de las consecuencias que esto le puede traer tanto en su vida privada como en su carrera profesional.

"Tengo más que perder que todos ustedes, tengo una carrera de 13 años, dos familias que mantener, la mía y la de Daniel, un equipo de más de 20 trabajadores, una casa, y todo eso es intocable porque yo no he hecho absolutamente nada, todo me lo gané con el sudor de mi trabajo", comentó.

"A mí nadie me regaló ni casa ni carro, como a muchos de los que están del lado de allá que aquí tuvieron de todo y ustedes hoy por hoy los llaman héroes", zanjó.

Este y muchos otros temas fueron algunos de los que abordó el cantante urbano en el material audiovisual que te dejamos de manera íntegra a continuación.

