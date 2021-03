Chocolate MC explota contra Yomil tras sus denuncias al ICRT: "Censurado Maikel Osorbo que nunca ha tocado en El Capri"

El mundo del reguetón cubano está que arde debido a que nuevamente dos de los exponentes más populares del género urbano vuelven a hacer noticia tras haber dado paso a la polémica.

Yosvanis Arismín Sierra, mejor conocido como Chocolate MC, no da tregua a Yomil Hidalgo Puentes y cada vez que tiene una oportunidad se convierte en su mayor verdugo a través de mensajes y acusaciones que le envía mediante las redes sociales.

Este nuevo capítulo entre El Rey del Reparto y Yomil comenzó tras las fuertes declaraciones que recientemente realizó el integrante de Yomil y El Dany en su cuenta de Instagram, en las que denunciaba la censura que había vivido en la isla por parte del ICRT (Instituto Cubano de Radio y Televisión) desde casi seis años.

Después de leer las palabras de su eterno enemigo, Chocolate MC no se quedó de brazos cruzados y lanzó una serie de textos dedicados a Yomil en la sección de historias de su cuenta de Instagram.

El primero de ellos comienza refiriéndose al cantante urbano como "Tabito", haciendo alusión al personaje de Tabo interpretado por el actor cubano Alberto Pujol en la serie de la Televisión Cubana Su propia guerra y era un policía infiltrado:

"Oye Tabito, que yo estoy tranquilo pero estas cosas no las soporto. Coño, qué descarado tú eres asere ¿Ahora resulta que llevas 6 años censurado sin salir en la radio ni en la TV? ¿Y nosotros somos ciegos, sordos y se nos olvidan las cosas?", comenzó. Chocolate MC.

Instagram / Chocolate MC

Seguidamente, continuó poniendo por ejemplo las veces que el cantante urbano ha hecho su aparición en programas de la pequeña pantalla del país.

"Es decir, que ¿todos los Premios Lucas que has ido no son de la Televisión Cubana? ¿Los 23 y M tampoco? ¿Todas las veces que has sonado en la radio? ¿El homenaje que hicieron en el Noticiero cuando desgraciadamente falleció Daniel?", zanjó.

Instagram / Chocolate MC

Para apoyar sus pensamientos, Choocolate MC mencionó a otros artistas de la isla que viven la censura pura y dura de los medios de difusión cubanos, como es el rapero contestatario cubano Maikel Osorbo, uno de los intérpretes del fenómeno musical Patria y Vida.

"Censurado Maikel Osorbo, que nunca ha tocado en El Capri ni ha dado conciertos masivos. Censurado Elvis Manuel que desapareció en el mar y no ha salido ni en el periódico. Censurado yo que hasta preso me metieron por meterle a un guardia como tú ¿Ahora estas llorando después de que te la viviste? ¿Después de cenas y almuerzos con Sandro Castro ahora estás llorando?", expresó.

Instagram / Chocolate MC

"Saca una canción al gobierno si tanta molestia tienes y de verdad te duele que Cuba esté así. Utiliza tu talento a favor de los tuyos y acaba de demostrarnos de que no eres policía", agregó.

Instagram / Chocolate MC

Y para dar por finalizada su ronda de dardos envenenados hacia Yomil, Chocolate MC acabó cuestionándose públicamente su fama y popularidad.

"Y te solté, que andas en modo off como tú dices, pero fula. Has sacado tres temas con el mismo beat y no has pegado ninguno", concluyó.

Instagram / Chocolate MC

Una de las últimas veces que El Rey del Reparto dedicó unos post a Yomil fue tras la repentina muerte de su compañero de dúo, el reguetonero Daniel Muñoz Borrego, artísticamente llamado El Dany.

Chocolate MC estuvo dispuesto en su día a pactar la paz y y acabar de una vez y por todas con las desavenencias entre ambos. Fue con motivo a la salida al mercado del álbum Los Champions, el último trabajo que grabaron juntos Yomil y El Dany, cuando el intérprete de Hasta la cajita se refirió al disco como un trabajo "duro" y le dio su enhorabuena a Yomil ante la mirada de todos sus seguidores.

Sin embargo, a pesar del intento de reconciliación por parte de Chocolate MC, Yomil respondió al acto alegando que sus palabras y publicaciones en las redes sociales no eran suficientes y que solo el tiempo se encargaría de demostrar que sus intenciones eran sinceras.

