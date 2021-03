Ricardo Montaner le pide matrimonio por séptima vez a su esposa Marlene Rodríguez

¡Ricardo Montaner quiere volver a casarse con su esposa Marlene Rodríguez!

Han pasado más de treinta años juntos, pero Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez siguen tan enamorados como el primer día. Juntos forman uno de los matrimonios más sólidos dentro del entretenimiento latino y también uno de los más románticos. Durante las últimas décadas han pasado hasta en seis ocasiones por el altar para reafirmar sus votos. Y parece que dentro de poco lo volverán a hacer...

Así lo reveló el cantante, quien compartió esta semana una foto junto a su esposa junto a la que escribió: "Cuando le dije que me quería volver a casar, enseguida le marcó a todos nuestros hijos para ver qué les parecía. Me va a decir que sí. Vamos a estar siempre juntos, porque Dios así lo quiso".

En la imagen podemos ver al artista con semblante serio mientras su esposa está con el teléfono en la mano, seguramente hablando con sus hijos sobre la futura ceremonia...

Esta será la séptima vez que la pareja pasará por el altar después de que se unieran en matrimonio en 1989. Desde entonces, han sido varias las ocasiones en las que han reafirmado su compromiso. La última fue en 2019 en Santorini, Grecia. Una ceremonia muy especial en la que participaron sus hijos y tuvo lugar en el 30 aniversario de su primera boda.

"Hoy nos volvimos a casar. Fue la sexta vez, me emocioné tanto o más que la primera… ¿Por qué será? Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad que me la pasé llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún… Creo en el matrimonio y en él para siempre", comentó entonces junto a algunas fotos del evento.

Recientemente la pareja cumplió 35 años juntos, un aniversario muy especial que celebraron yéndose de luna de miel a República Dominicana.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.