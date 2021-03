Andy Vázquez al Gobierno de Cuba: "Dejen de engañar al pueblo"

El humorista cubano Andy Vázquez, conocido por su famoso personaje Facundo Correcto, dijo al Gobierno de Cuba que "dejen de engañar al pueblo".

"El 95% de los cubanos no quiere seguir con ese sistema, y te acusan de contrarrevolucionario, te dan golpes, te hacen actos de repudio, pero señores [ese sistema] no funciona", resaltó Andy.

"¿Desde cuándo un dirigente no se para a hablarle al pueblo?", cuestionó. "Yo quisiera que le dijeran al pueblo: 'Estamos pasando un momento difícil, esto está duro, pero vamos a salir de esto y con el dinero que tú ganas vas a poder comprar en la tienda, vas a poder viajar, vas a poder comprarte un carro'".

El artista criticó que lleven "más de 60 años diciendo lo mismo y no hay un cambio", y se refirió al polémico tema del embargo, que el gobierno usa como justificación constante a todas las penurias y limitaciones en el país.

"De todo le echan la culpa al bloqueo, es lo clásico, pero yo pregunto: ¿quién no te permite pescar? ¿El bloqueo? ¿Quién no te permite comprarle al Estado una vaquita y criarla en el patio de tu casa si tienes las condiciones? ¿Quién no permite eso, es el bloqueo o el gobierno cubano?"

"No engañen más a la gente, por favor, hay mucha gente pasando necesidad", dijo al gobierno. "Todos los días se ve en Facebook alguien diciendo que no tiene comida. ¿En serio es el bloqueo el que te impide hacer tu trabajo, montar tu negocito?".

El humorista dijo que le había prometido a su esposa, a su familia, que no se iba a meter más en temas de política, pero que ante tanta calamidad no puede mirar hacia otro lado.

"Yo podría no haber hablado nunca de política y estar viajando a Cuba como hacen muchos artistas, yo puedo apartarme, pero es que me duele, lo digo de corazón", confesó con la voz quebrada.

A propósito de hablar de política, Andy señaló que no estaba de acuerdo en presionar a nadie para que lo hiciera y que nunca iba a criticar a quien decidiera no hablar, porque es el derecho de cada cual, pero aprovechó para celebrar que el reguetonero El Micha lanzara su tema Un sueño, en el que le canta a la libertad de Cuba.

El humorista también advirtió al gobierno que "la gente se les va a tirar para la calle porque tienen hambre, tienen necesidad, están obstinados, los niños pescando clarias".

"Todo el tiempo están mintiendo y mintiendo, prometiendo cosas que no cumplen. Denle un chance al pueblo cubano, que se está ahogando, se está muriendo, lo dicen los testimonios de las madres llorando porque no tienen qué darles a sus hijos", lamentó.

Andy Vázquez se radicó en Miami luego de ser censurado y expulsado de la televisión cubana –donde formaba parte del elenco principal del gustado espacio humorístico Vivir del Cuento– por los videos de humor crítico sobre la realidad de Cuba que compartía en las redes sociales. En Cuba, tiene a su esposa y a su niña pequeña. Actualmente, trabaja en el show de Carlucho para Univista TV.