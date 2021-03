Adamari López cuenta cómo logró superar su divorcio con Luis Fonsi: "Tuve que visitar un psicólogo"

Han pasado más de diez años desde que Adamari López y Luis Fonsi pusieron fin a su matrimonio. Un divorcio que supuso un duro golpe para la conductora puertorriqueña por el momento en el que sucedió.

Pero al igual que supo sobreponerse a otros obstáculos en su vida como lo fue el cáncer de seno, también superó este revés. Una batalla de la que habló con la periodista María Celeste en su canal de Youtube.

En la conversación con la periodista, Adamari López habló sobre cómo ha logrado salir adelante de todos los retos a los que se ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida, siendo uno de ellos el divorcio con Luis Fonsi. Uno de los episodios más duros para la conductora y que incluso llegó a ser en ese momento para ella un golpe "tan o más duro que el diagnóstico de cáncer".

"En esos momentos yo lo que quería era ocultarme cosas a mí misma para no dejar que me dolieran. Me agarré mucho de papá Dios, de mi familia, que siempre ha estado a mi lado, y en un momento dado también tuve que visitar un psicólogo", admitió la actriz de 49 años, quien en un principio no creía en ir a un psicólogo porque pensaba que era una opción drástica y que sola podría enfrentarse a sus miedos y problemas.

Gracias a la perspectiva que le ha dado el tiempo, la pareja del bailarín Toni Costa dijo que a día de hoy no guarda ningún rencor y que está agradecida por todo el aprendizaje que le han dado este tiempo de situaciones.

"Uno tiene que enfrentar para poder crecer, para poder madurar y para poder seguir adelante y hoy tengo la dicha de poder tener la familia que deseé con una hija que había luchado, que había querido y que no se dio en el momento en que yo quería, sino en el que Dios decidió que era correcto para mí", añadió Adamari, quien a día de hoy se siente feliz y realizada después de haber cumplido muchos de sus sueños, entre ellos, el de ser madre.

