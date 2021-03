Las paradisíacas vacaciones de Luis Fonsi y Águeda López con sus hijos en Las Bahamas

El cantante puertorriqueño Luis Fonsi, su pareja, la modelo española Águeda López, y sus dos hijos están disfrutando de unas paradisíacas vacaciones en Las Bahamas.

La familia al completo se encuentra pasando unos días de desconexión en este destino de ensueño en el que están relajándose y divirtiéndose en sus playas.

Durante los últimos días, el matrimonio ha estado compartiendo en sus respectivos perfiles de Instagram fotografías y vídeos de su estancia en este idílico lugar.

En el agua, compartiendo con los entrañables cerdos nadadores típicos de la zona o junto a su hijo Rocco, de 4 años, son algunas de las imágenes que colgó el intérprete de éxitos como Despacito o No Me Doy Por Vencido, quien no ha dejado pasar la oportunidad de mostrar lo bien que se lo está pasando en esta pequeña pausa que se ha tomado para disfrutar de los suyos.

Por su parte, la modelo española compartió algunas fotografías que le hizo su hija Mikaela, quien se ha convertido en la mejor fotógrafa de su mamá durante sus vacaciones.

En las imágenes que le tomó la pequeña de 9 años, la vemos con un bikini azul en este maravilloso entorno natural.

Además, Águeda López también publicó otras instantáneas unos días atrás presumiendo de figura. Unas ardientes fotografías que dejaron a la vista el espectacular cuerpo del que es dueña la popular modelo.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.