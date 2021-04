Maestro de primaria en Florida acusado de solicitar sexo con niño de dos años

Un maestro de escuela primaria en el condado de Palm Beach, Florida, enfrenta cargos por presuntamente hacer una solicitud en línea para tener sexo con un niño de dos años, además de viajar con el fin de conocerlo y tener relaciones.

El acusado es Xavier Donte Alexander, de 28 años, maestro de cuarto grado en la escuela primaria Grove Park en la ciudad de Palm Beach Gardens. La Oficina del Sheriff del condado indicó que Donte Alexander fue arrestado el jueves.

Las autoridades no revelaron de inmediato más detalles, según reportaron medios locales el viernes. Fue retenido con una fianza de un millón de dólares en la audiencia de la corte ese mismo día.

El acusado también se anuncia como niñera en varios sitios web. Ahora está siendo representado legalmente por la Oficina del Defensor Público del Condado de Palm Beach. En un comunicado, el Distrito Escolar del Condado de Palm Beach dijo que está "conmocionado y consternado" por las acusaciones y que está cooperando con las fuerzas del orden.

De igual modo, señaló que Alexander ha sido suspendido en espera del resultado de la investigación y que ninguno de los presuntos delitos ocurrió en la escuela ni involucraron a alguno de los estudiantes. Asimismo, notificó a los padres y familias que se les ofrecen servicios de apoyo.

“Los administradores de Grove Park se comunicaron con los padres de los estudiantes de la clase de Alexander inmediatamente después de enterarse de su arresto. El distrito también está ofreciendo servicios de apoyo a las familias”, dijo un portavoz en una declaración escrita a WPTV.

Según el portavoz, Alexander “no regresará al distrito escolar como maestro, ni en ninguna otra capacidad, a la espera del resultado de la investigación criminal”.

Si llegara a ser declarado culpable de los cargos que se le atribuyen, el maestro podría ser condenado a 20 años de prisión. Un juez dijo el viernes que el acusado no puede poseer ni usar ningún dispositivo electrónico o acceder a Internet, no puede tener armas, no puede comunicarse con la presunta víctima, la familia de la víctima, testigos o cualquier menor de 18 años. Tampoco puede tener ningún contacto con escuelas o guarderías.