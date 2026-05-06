Condenado a muerte conductor de FedEx que asesinó a una niña de siete años en EE.UU.

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Un jurado del condado de Tarrant, en Fort Worth, Texas, condenó a muerte al exrepartidor de FedEx Tanner Horner por el asesinato de Athena Strand, una niña de siete años, en un veredicto unánime emitido este martes tras más de dos semanas de proceso judicial.

Según reporte NBC, el juez estatal George Gallagher ordenó que Horner, de 34 años, sea ejecutado mediante inyección letal "antes de la salida del sol" en la Penitenciaría Estatal de Huntsville, Texas, en una fecha aún por determinar.

Horner se había declarado culpable el 7 de abril, justo cuando comenzaba el juicio de asesinato capital de una persona menor de 10 años y secuestro agravado.

Athena Strand, Tanner Horner en el camión con la niña y en el juicio

El crimen ocurrió el 30 de noviembre de 2022, cuando Horner llegó a la casa de la familia Strand en el área rural de Paradise, Condado de Wise, para entregar un paquete con un regalo navideño.

Horner declaró que golpeó accidentalmente a la menor con su furgoneta al retroceder, que entró en pánico y decidió llevársela para que no se lo dijera a su padre.

Las pruebas muestran que metió a la niña viva en su vehículo. Las cámaras del camión de FedEx lo captaron diciéndole a la pequeña "No grites o te haré daño" en dos ocasiones.

Menos de una hora después la estranguló con sus propias manos.

El cuerpo de Athena fue hallado dos días después, a unas nueve millas de su casa. El examinador médico determinó que la causa de muerte fue traumatismo contundente, asfixia y estrangulamiento.

El ADN de Horner fue encontrado en el cuerpo de la víctima, y el ADN de Athena fue hallado bajo las uñas de Horner, evidencia de resistencia física de la menor.

Para imponer la pena capital, el jurado debió determinar que Horner representa una "amenaza continua para la sociedad" y que no existen circunstancias atenuantes suficientes para justificar la cadena perpetua. El panel respondió afirmativamente a ambas condiciones.

La defensa argumentó seis diagnósticos como factores atenuantes: trastorno del espectro autista, trastorno del neurodesarrollo por exposición fetal al alcohol, depresión mayor recurrente, trastorno de estrés postraumático, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastorno de tics motores.

La abogada defensora Susan Anderson señaló que la madre de Horner consumió heroína y alcohol durante el embarazo. "Los problemas de Tanner comenzaron antes de que él naciera", dijo en sus alegatos finales, pidiendo clemencia.

Sin embargo, los propios expertos de la defensa admitieron que ninguno de esos diagnósticos causó directamente el crimen ni impidió que Horner distinguiera el bien del mal. Además, durante el juicio salieron a la luz tres cargos previos de agresión sexual a menores que datan de 2013 y 2014, sin relación con el caso Strand, lo que reforzó el perfil de peligrosidad del acusado.

El fiscal del Condado de Wise, James Stainton, argumentó que la pena de muerte debe reservarse para los casos más extremos, pero que Horner la merecía. "Tanner Horner es la razón por la que los padres abrazan a sus hijos un poco más fuerte. Es la razón por la que los niños tienen miedo de salir a jugar afuera", dijo.

Horner permaneció de pie sin mostrar emoción alguna mientras el juez leía la sentencia. Una apelación automática fue presentada de inmediato y se designará un abogado para ese proceso.

El tío de Athena, Elijah Strand, se dirigió directamente al condenado ante el tribunal. "Athena era más que un titular. Era risa, curiosidad, bondad e inocencia. Tenía sueños que nunca podrá perseguir, cumpleaños que nunca celebrará y una vida que nunca podrá vivir, por sus acciones", declaró.

Mirando directamente a Horner, Strand añadió: "Quiero que sepas que no eres nada. Eres una nota al pie en la historia de Athena. Su nombre será recordado para siempre, su nombre será celebrado para siempre, y todos te olvidarán a ti".