“Vamos a cerrar en La Habana lo que haya que cerrar” advierte Díaz-Canel ante aumento de casos de coronavirus

Ante la compleja situación epidemiológica y el aumento de casos de coronavirus en La Habana el gobernante cubano, Miguel Díaz-Canel, advirtió que aumentarán las medidas de control y cerrarían “lo que haya que cerrar”.

Reunido este sábado el Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control de la COVID-19, las autoridades analizaron la evolución de la pandemia en la capital, cuyos números son preocupantes. Este sábado se reportaron 570 nuevos casos, que elevaron en un 10,5% la incidencia en La Habana.

“¿Es en las casas, donde tenemos gente aislada? ¿Es en las colas? ¿Es en la calle? ¿En los eventos institucionales? ¿En los centros de trabajo?”, preguntó el mandatario cubano quien, según Cubadebate, solicitó datos para precisar cuáles son los escenarios de La Habana donde se está dando una mayor transmisión de la epidemia.

El énfasis de las autoridades está puesto en el rigor y la disciplina, como formas de evitar eficazmente el avance de la propagación. También se valoró la pertinencia de cambiar de métodos de control y prevención, así como aprovechar las lecciones aprendidas durante los primeros meses de la pandemia, en los cuales se implementaron restricciones rigurosas a la movilidad y una política sancionadora con elevadas multas para infractores de las medidas.

En línea con el análisis realizado por el Consejo Provincial de Defensa de La Habana, el mandatario cubano consideró que la efectividad de las medidas depende de la disciplina social y el trabajo de las organizaciones de masas y la atención primaria del sistema de salud.

La movilización de las organizaciones de masas, según Díaz-Canel, permitirá elevar la eficiencia de las medidas de control. “Eso es básico hacerlo en La Habana hoy. Y lleva más trabajo, hay que convocar a la gente, hay que trabajar más para salir de esto”.

“Aquí el sistema sanitario puede hacer un grupo de cosas, los científicos pueden hacer un grupo de cosas, pero si no hay también una responsabilidad de todos nosotros, como ciudadanos, para resolver la situación, no vamos a salir de esto; y el que tenga (…) que hacer el aislamiento en casa, debe ser responsable”, avisó el gobernante que valoró que el aislamiento domiciliario no está siendo efectivo.

"La ciudad no está cerrada del todo, pero la gente tiene que estar recogida y tiene que estar en aislamiento", expresó el mandatario. "En una situación de transmisión como la actual", añadió Díaz-Canel, "las personas deben tener el mínimo de movimiento posible". Asimismo, recordó que fueron las fuertes restricciones las que contribuyeron a controlar el avance de la enfermedad en los primeros momentos, unas medidas que ahora no se están aplicando o no se están implementando correctamente.

Por otra parte, Díaz-Canel apuntó a las quejas que están llegando desde los centros de aislamiento y llamó la atención sobre las inconformidades con los procedimientos en los policlínicos o los protocolos para atender a las personas aisladas en las casas. “Lo primero que hay que restablecer es cuál es el tratamiento ante cada situación, cuál es el protocolo para cada uno de los ámbitos en que nosotros estamos”, indicó.

Con una tasa de incidencia de 333,4 por cada cien mil habitantes, La Habana se ha convertido en el centro de atención de las autoridades ante el avance de la pandemia. Especial preocupación reviste la incidencia detectada en la Habana Vieja, actual epicentro del coronavirus en Cuba con más de la mitad de todos los casos confirmados este sábado en el país.

"Este municipio tiene en los últimos 15 días la mayor tasa de incidencia de COVID-19, con 6.615 casos, lo que representa el 50,6 por ciento de todo el país", constató un informe del Consejo Popular Catedral de La Habana Vieja, publicado en Tribuna de La Habana.

“Todo el apoyo que el país pueda (…) hay que dárselo (a la capital), empezando por todas las instituciones nacionales que hay en La Habana”, concluyó Díaz-Canel.