Seguridad del Estado detiene al periodista Héctor Valdés tras salir de su casa en La Habana

La Seguridad del Estado cubano detuvo este lunes al periodista independiente Héctor Valdés cuando salía de su casa en La Habana, donde se encontraba haciendo un ayuno en solidaridad con los miembros de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), en huelga de hambre hace 17 días.

El periodista hizo una directa para denunciar, a través de Facebook, la detención violenta de los artistas independientes Luis Manuel Otero Alcántara y Esteban Rodríguez esta mañana, y la desaparición del rapero y activista Maykel Osorbo.

Ante esos hechos, Valdés decidió salir de su casa a buscarlos, a pesar de que lleva 36 horas sin ingerir alimentos sólidos en solidaridad con el medio centenar de huelguistas de Unpacu que están en una grave situación de deterioro tras 17 días sin comer en Santiago de Cuba.

Valdés dijo en su transmisión que la represión que ha desatado la Seguridad del Estado este martes contra activistas y periodistas independientes es una respuesta al cumpleaños colectivo que Luis Manuel Otero Alcántara y el Movimiento San Isidro celebraron la víspera en el barrio San Isidro de La Habana Vieja.

"Hay vigilancia en mi casa, han montado un fuerte operativo policial", señaló, justo antes de que su madre, que había ido a su vivienda a interesarse por su estado de salud, le confirmara que en la esquina había una patrulla de la Policía.

"Llevo 36 horas sin ingerir alimentos sólidos, toda la violencia que ejerzan sobre mí me la voy a sentir y cualquier consecuencia los hago responsables a ustedes (el gobierno cubano)", subrayó el joven antes de abandonar su vivienda.

Al salir de su casa Valdés se encontró con la patrulla en la esquina, pero cruzó la calle y siguió caminando. De repente un hombre se acercó corriendo por detrás para quitarle el celular e interrumpir la directa.

"No, no, oye suéltame", fue lo último que se escuchó.

Con el periodista, hay hasta ahora tres detenidos (Valdés, Otero Alcántara y Rodríguez) y una persona desaparecida (Maykel Osorbo) en las últimas horas.

Antes había advertido al gobierno cubano en su muro de Facebook "Mucho ojo con tocarles un pelo! Nos podemos triplicar".

"Dije que se habían vuelto loco verdad? Ayer intentaron detener a Maykel, cercaron de una manera espantosa una calle donde solo se preparaba un cumpleaños a un niño, que por suerte ya se está celebrando. Hoy impiden salir a un grupo de mis amigos y se llevan detenido se una manera violenta, como ya es costumbre en ustedes, a Esteban Rodríquez. Yo estoy en ayuno aún, llevo más de 36 horas sin comer absolutamente nada, mi cuerpo está débil pero cuando tocan a un amigo mío saco las fuerzas de donde no las tengo. Voy para afuera, si me van a detener, pues háganlo; no les será fácil", dijo en otro post.

El domingo el barrio San Isidro vivió un hecho sin precedentes en las últimas décadas. Más de un centenar de vecinos se unieron para celebrar la fiesta mencionada y repartir golosinas a los niños; encararon a las autoridades entonando la canción Patria y Vida, y evitaron que la policía detuviera a Maykel Osorbo.

Sin embargo, este lunes la represión se ha desencadenado en La Habana, para enviar a los activistas el mensaje de que el régimen no se queda sin respuesta ante los actos de quienes disienten.