Escritor cubano Carlos Manuel Álvarez: “Fuerza MSI, fuerza Unpacu”

El escritor cubano Carlos Manuel Alvárez, uno de los acuartelados del Movimiento San Isidro (MSI), envió un mensaje de apoyo y “fuerza” para los activistas de Unión patriótica de Cuba (Unpacu) en huelga de hambre y para el MSI, en cuya sede de La Habana Vieja el pueblo del barrio se manifestó este domingo para impedir el arresto del rapero Maykel Osorbo.

La manifestación se produjo después de que la policía intentara a arrestar a Osorbo de medio violento en las inmediaciones del barrio sin ninguna causa, a lo que los vecinos respondieron e intervinieron en la detención dejando al rapero el camino libre para escapar con un par de esposas en su mano derecha hacia la sede del MSI en Damas 955.

La imagen de Maykel Osorbo con esposas en su puño derecho rodeado de pueblo protector mientras todos corean la frase “Díaz Canel sin***”(el popular coro de los raperos Aldo y Silvito El libre) se ha hecho viral en las redes, y ha generado cierta polémica, a lo que Carlos Manuel Álvarez respondió:

“No estoy para escribir nada en ningún debate nivel Encuentro con Clío. Pero bueno, voy a decir que yo soy MSI. Digo, full MSI, y que, ya que estamos, pongamos que he leído”, escribió el escritor para aclarar las acusaciones que alegan que el MSI es un movimiento de personas iletradas y delincuentes que dicen malas palabras.

“Si necesitas razones intelectuales para entender lo que el MSI significa, lo que el barrio San Isidro es, tienes que conocer a Mbembe y su exquisito concepto del «devenir negro del mundo», tienes que conocer lo que Faulkner dice en Absalom Absalom sobre los Jaime Bond de estas tierras, tienes que conocer las ideas de Fanon sobre la espacialización de Ia ocupación colonial”, respondió el escritor a las acusaciones racistas de que el MSI es un movimiento negro.

Carlos Manuel sacó a relucir su arsenal teórico de teoría contemporánea y sus lecturas para darle una lectura justa a la manifestación, pero aclaró que la teoría no es necesaria para poder conectarse con lo que sucedió en San Isidro:

“Todo eso no hace falta saberlo tampoco para entender de un modo vital lo que el MSI significa, pero si se trata de una talla intelectual, hay para repartir. Y esto lo digo sin sublimar a ninguno de los colegas de San Isidro, no los convierto en material de estudio, no son el juguete antropológico de nuestras tesis y proyecciones”, aclaró.

El joven y reconocido escritor criticó a los intelectuales que no quieren mezclarse con la realidad del pueblo y su energía de protesta y citó una frase del filósofo alemán Theodor Adorno para darle autoridad a su punto de vista:

“Los intelectuales que escriben exclusivamente sobre intelectuales convirtiendo su pésimo nombre en el nombre de la autenticidad no hacen sino reforzar la mentira”, citó Carlos Manuel.

Una de las ganancias de la oposición al gobierno en los últimos años es haber podido sumar personas de diversa procedencia, social, educación y orientación política que están “más conectados que nunca”, al decir del artivista Luis Manuel Otero.

Esto ha posibilitado que las divisiones que antes existían al interior de la oposición se han ido erosionando y hoy es posible en la isla que opositores más tradicionales de Unpacu encuentren el apoyo de intelectuales reconocidos como Carlos Manuel, o de grupos de activistas por los derechos políticos culturales como el MSI y el 27N, compuestos en su mayoría por artistas.

Por su labor como periodista independiente director de la revista El Estornudo y colaborador del MSI, Carlos Manuel ha sido detenido, acosado e interrogado por la Seguridad del Estado en repetidas ocasiones en La Habana.