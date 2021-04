Karol G planta cara a las críticas sobre su cuerpo: "Soy mujer y tengo celulitis y estrías como todas"

Karol G es una de las pocas figuras de la industria del entretenimiento latino a la que no le importa mostrar su cuerpo tal cual es. Algo que le ha valido muchas críticas. Sin embargo, lejos de quedarse callada ante los comentarios negativos sobre su figura, la artista colombiana quiso abordar el tema en una entrevista reciente que concedió a Infobae.

La colombiana explicó que hace años decidió desmarcarse de la imagen de artista inalcanzable para ser una artista cercana a su público. "Decidí no ser esa artista inalcanzable, sino ser esa artista que es como yo y que me representa. Entonces, para que esa artista sea como yo y me represente, pues tiene que ser real. Yo soy mujer y tengo celulitis y estrías como todas, subo de peso, bajo de peso, a veces estoy arreglada y otras no", comenzó explicando la 'bebesita'.

"Hace como dos años que yo dije: "¿Vamos a sumar a que la gente siga teniendo una vida superficial o vamos a normalizar lo que debería ser normal?"", añadió.

Para ejemplificar a lo que se refería, la intérprete de Tusa recordó un episodio reciente que le había pasado tras compartir en Instagram unas fotos con su nuevo auto. "Me había comprado un carro y estaba muy feliz y emocionada. Pero al otro día, los encabezados eran: 'Karol G muestra su celulitis'. Y yo decía como: "¿En serio estamos en el 2021, un año dónde supuestamente despertamos a tantas realidades, y todavía estamos haciendo encabezados de esos, como si tener celulitis fuera algo de otro planeta?. Es como: "Ok, tenemos que revisarnos un poquito"", añadió, según recoge la citada publicación.

Pero no todo fueron críticas, ya que la cantante también sacó una conclusión positiva y fueron todos los comentarios buenos que recibió por mostrarse completamente real. "¿Pero sabes que es súper lindo? Me escriben cosas como: "Si Karol G tiene celulitis y no le importa mostrarla, ¡pues ya!". Y yo estoy como: "Ok, dentro de todo está llegando el mensaje".

Los comentarios sobre cómo lucía su cuerpo se acentuaron el año pasado durante la cuarentena por la pandemia, una época en la que subió de peso y se encontró con comentarios desagradables sobre su apariencia, por eso publicó un vídeo respondiendo a todos las críticas. "Yo en la cuarentena estaba subidita de peso... ¡Quince kilos subí! Pero nunca me escondí: la gente me veía porque siempre seguí subiendo fotos en las redes sociales".

"Grabé un video diciendo: "Ey, tranquilos que yo en mi casa tengo espejo. Yo me veo todos los días. Yo sé que estoy gordita, pero también sé que estoy ricota, también sé que estoy bien mamacita, también sé que soy súper bichota y también sé que soy muy inteligente". Y otras cosas que son las que, realmente, deberían importar", comentó sobre el vídeo viral que compartió el año pasado.

Durante los últimos años, la cantante colombiana ha demostrado ser una fiel defensora de la naturalidad y el 'body positive' convirtiéndose así en todo un referente de aceptación y amor propio. Un mensaje que envía en sus redes sociales presumiendo sus curvas y defendiendo las imperfecciones. Es por esto que millones de jóvenes en todo el mundo la admiran más allá de su impresionante trayectoria profesional, la que se encuentra ahora mismo en su pico por el lanzamiento de su nuevo álbum.

KG0516 es su primer disco en llegar al número 1 de Billboard. Un logro que compartió con todos sus seguidores este martes.

"MI PRIMER ÁLBUM #1 EN BILLBOARD!!!! WOW , GRACIAS!!!", escribió junto a algunas fotos y capturas en las que se ve que su trabajo está en la cima de la lista Top Latin Albums en Billboard. ¡Enhorabuena, Karol G!

