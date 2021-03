Karol G lanza su nuevo disco KG0516 y el ardiente y sexy videoclip de "El Makinon"

¡Karol G está de estreno por partida doble! Después de varias semanas de espera y de anuncios en las redes sociales, finalmente la estrella colombiana del reguetón ha lanzado este viernes 26 de marzo su álbum KG0516, un proyecto en el que la arista urbana ha puesto todo su esfuerzo y ganas.

Además de colgar el disco en todas las plataformas digitales para el disfrute de sus fans, Karol G también ha estrenado mediante su canal de YouTube el videoclip de su sencillo El Makinon, uno de los que integran KG0516 y en el que comparte protagonismo con la reguetonera estadounidense de origen cubano Mariah Angeliq.

La cantante, emocionada por la salida a la luz del álbum, compartió la noticia en sus redes sociales con unas palabras en las que expresa el gran orgullo que siente tras ver materializado este nuevo trabajo.

"Ya salió mi álbum y se siente como que nací otra vez ¡Real! Le puse mi vida entera a cada palabra que escribí, a cada video que grabé, a cada detalle que planeé. Verlo afuera ya fue la única razón por la que no dormí los últimos 2 meses", comentó.

"No sé si va a ser número uno, si tendrá récords o no, pero en mi corazón es el fuking álbum más duro del 2021 y sólo espero que si hay algo que quieren decir, que sienten y no se atreven, alguna de mis canciones se los permita expresar ¡Los amo a todos y gracias por vivir todo esto conmigo! Aquí les dejo este Makinón y de paso, ¿cuál es tu favorita?", agregó.

KG0516 está integrando por 16 canciones, entre ellas, algunas ya bastante conocidas y que suponen todo un éxito dentro del repertorio musical del Karol G como Bichota, ¡Ay, DiOs Mío! y Tusa junto a la rapera trinitense Nicki Minaj.

En el álbum participan además otros importantes artistas de la música urbana latina, entre los que destacan Camilo, Ozuna, Nathy Peluso, J Balvin, Wisin & Yandel, Ivy Queen y Anuel AA, este último, hasta hace poco pareja sentimental de la artista colombiana.

En cuanto al videoclip de El Makinon, podemos ver a una atrevida Karol G con su característico pelo de color turquesa, que comparte sensuales y ardientes planos con Mariah Angeliq mientras ambas pasean en un exuberante auto y hacen de las suyas por las calles de Nueva York.

En apenas unas horas de publicado, el material audiovisual del sencillo acumula más de un millón y medio de visualizaciones y se mantiene en el número cinco de tendencias de YouTube.

