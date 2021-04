La cubana Ivette Gutiérrez responde a las críticas sobre su cuerpo con un contundente mensaje

La influencer cubana Ivette Gutiérrez ha compartido un extenso escrito en su perfil de Instagram con el que ha dado una lección de autoestima a cada uno de sus admiradores.

La modelo y coach fitness, quien reside desde hace varios años en la ciudad de Miami (Florida), ha querido denunciar primeramente todas los comentarios negativos que ha recibido sobre su cuerpo desde que comenzó sus andanzas por el gigante de las redes sociales.



"Desde que comencé mi red social he recibido críticas, comentarios y opiniones de personas que entran a tratar de, alguna forma, bajarle la autoestima a las personas. Hablo en general porque lo veo a diario y no sólo en mi página, sino en muchas de las personas a las que admiro. Y digo: 'qué vida tan triste la de esa persona que tratan de calmar sus males maldiciendo o criticando a otros'", comenzó.

Ivette Gutiérrez, habló también de cómo de una manera todas esas constantes críticas le hicieron en algún momento dudar de sí misma y cuestionarse su valía. Sin embargo, confesó que siempre ha tratado de mantenerse fuerte y concentrarse en lograr sus objetivos.

"Antes me afectaban muchísimo, estaba comenzando mi negocio con la mejor energía del mundo, con muchísimos sueños que, gracias a mantenerme fuerte, he podido lograr. Pero no les miento, por muchos momentos me hacían dudar de mí misma todos los comentarios negativos, que a veces vienen hasta de perfiles falsos", continuó.



"Ivette no me gusta el pelo así largo, pareces una india. Ivette tienes un rollo en la espalda, estás más gordita. Ivette porqué andas con un argentino. Ivette para qué vas a Cuba. Ivette porqué no tienes los cuadritos. Ivette me tienes mareada de tantas historias que pones. Ivette porqué te compras la cartera en Ross si supuestamente te va tan bien. Ivette tienes la nariz súper virada, está horrible. No, no, no, pero lo más cómico ha sido, Ivette no soporto la forma en que hablas deberías hablar menos", añadió haciendo alusión a algunos de los comentarios que ha recibido a lo largo del tiempo y que han tratado de hundirle.

Para concluir su texto, la que fuese por un tiempo actriz de los cortos del dúo humorístico Los Pichy Boys, quiso dejarle un consejo a sus seguidores y que no es otro que nunca permitan que la opinión de nadie les impida ser las personas que son.



"Jamás, escúchame bien, jamássssss permitas que la opinión de nadie te impida ser tú. Sé tú, coño. Si quieres tener el pelo verde, píntatelo de verde. Si eres feliz con tu rollito en la espalda, qué vivan los rollitos . Lo importante es que seas feliz. recuerda siempre que persona feliz no critica a otro, al contrario, lo hace crecer, lo apoya, lo guía y lo ayuda", concluyó.

Ivette Gutiérrez, natural de La Habana, se ha convertido en una de las cubanas más seguidas de las redes sociales, especialmente en Instagram, donde alberga más de 300 mil seguidores que siguen a diario las publicaciones que cuelga en la plataforma.

Además, ha logrado cumplir su sueño de convertirse en coach fitness profesional de mano de una conocida marca de productos deportivos.

En su cuenta, la joven comparte cada día tanto su estilo de vida, rutinas de ejercicios, vivencias, viajes y andanzas por la ciudad de Miami de la mano de su novio, quien se ha vuelto su inseparable compañero de vida.

