Así son las despedidas con una madre cubana: "Nunca terminamos"

¿Cuántos no se sentirán identificados con esta recreación de cómo los cubanos se despiden de sus madres?

Como si se quisiera alargar un poquito más la separación para no perderse ni un segundo juntos cuando llega el momento de acompañar a una visita a la puerta, el trayecto se hace eterno, lleno de besos, nuevos adioses, buenos deseos, despedidas y abrazos.

La divertida escena fue protagonizada por la modelo e influencer cubana Ivette Gutiérrez, quien compartió el momento en que su mamá marcha tras haberla visitado.

"Bueno mami, dale", dice Gutiérrez, en lo que parece ser un adiós, que se prolonga hasta que su madre pone en marcha su carro y se va.

"Cómo nos despedimos los latinos" escribió sobre el vídeo que ha desatado las reacciones de sus seguidores en Instagram, donde cuenta con una comunidad de más de 300 mil personas.

"Nunca terminamos", comentó el post en sus redes la joven, que se describe a sí misma como "coach de bienestar".

"Yo pensando que era solo mi mami! Y por teléfono es lo mismo"; "Te faltó hacerle café antes de llegar al carro"; "Más parecido a la realidad imposible"; "Jajá me visualicé con mi mamá"; "Así mismo y no lo hagas así para que veas"; "Me pasaba todo el tiempo cuando tenía a mi mamá cerca"; "Real no fake , aplicamos el refrán que dice: el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse"; "Es la pura realidad! Mi mama todavía me dice ahorita te llamo y seguimos hablando!", se lee entre las reacciones que el divertido vídeo provocó.

"Tienes que hacer el de la llamada telefónica. Nunca se termina de hablar", le pidió una seguidora. "Sí, OMG me meo lo voy a hacer mañana mismo", le respondió ella.

Antes de este había compartido otro vídeo de una broma a su mamá, hecha el mismo día a juzgar por la ropa que llevaban ambas.