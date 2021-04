Agreden a niños de 10 años en Cuba porque sus padres son "contrarrevolucionarios"

Dos niños de 10 años, cuyos padres trabajan como periodistas independientes en Cuba, fueron agredidos en el poblado de San Pedro de Mayabón, en Matanzas, porque sus padres son "contrarrevolucionarios".

Así lo reveló el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), el cual también indicó que los menores de edad agredidos verbal y físicamente por simpatizantes del régimen cubano.

Una vecina del poblado llamada Leónidas, quien es la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR) de la calle 6ta. en San Pedro de Mayabón, incitó junto a otro niño a agredir a pedradas y golpes a los hijos de los periodistas.

“Leónidas incitó a su sobrino para que agrediera a mis hijos y en el altercado César Raidel recibió varios arañazos en su cuello y espalda sin poder identificar si se lo provocó el niño agresor o Leónidas”, relató la periodista Martha Liset, directora del medio de comunicación comunitario Cocodrilo Callejero.

La madre de los menores dijo además que sus hijos llegaron a la casa “desgarrados en llanto y sin consuelo”.

Además, tanto César Nadiel como César Raidel en estos momentos se encuentran "aterrorizados y no quieren salir a jugar a la calle".

Martha Liset, según cuenta, se dirigió al lugar a averiguar qué había sucedido con sus hijos, y recibió a cambio "gritos insultantes y amenazas".

Por su parte Alberto Corzo, padre del niño agredido y director ejecutivo de Cocodrilo Callejero, dijo que el jefe del Sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Jorge Moreno, y su esposa Alín, subdirectora de la escuela donde estudian sus hijos, "son los que dirigen y apañan todos los actos agresivos que sufren los hermanos jimaguas César Raidel y César Nadiel Corzo Sánchez por el simple hecho de que son hijos de periodistas independientes que escriben fuera del control gubernamental".

“No olvidemos que existe una larga lista de agresiones contra mis niños. En el 2019, cuando mis hijos tenían 8 años su maestra Mayelín Chávez tomó con violencia a César Nadiel por el cuello y le incrustó la cara contra el pupitre escolar y dio dos puñetazos en la espalda a César Raidel", cuenta el padre.

También dijo que en el 2018 a César Nadiel se le agravó la otitis media que padecía porque su maestra en tres ocasiones diferentes le retorció su oreja izquierda.

“En esta ocasión nos presentamos con los niños en la Unidad de la PNR de Los Arabos y explicamos que necesitábamos formular una denuncias por agresión a nuestros hijos y después de esperar tres horas nos atendieron dos oficiales, uno vestido de uniforme con los grados de mayor, quien se identificó como Jaime, delegado del Ministerio del Interior (MININT) en el municipio y el otro, vestido de civil, que se identificó como Yusniel, oficial operativo de la Seguridad del Estado en el territorio quienes alegaron tener conocimiento del caso, pero que no procedía como denuncia porque no existían agravantes”, dijo la madre.

En ese momento el oficial del MININT y el Policía Político tomaron notas del caso y le dijeron al matrimonio de periodistas que investigarían los sucesos y le harían saber si procedía o no. Luego la pareja se dirigió al tribunal para ver a la fiscal, pero les dijeron no estaba trabajando porque los municipios están en cuarentena y no puede trasladarse del poblado de Colón, donde reside, a Los Arabos.

En el 2019, los hijos del matrimonio tuvieron que recibir tratamiento psicológico porque temían ir a la escuela y ser agredidos por su maestra.

“El simple hecho de que los reciba el delegado del MININT del municipio y el oficial operativo de la Policía Política del territorio para recepcionar una simple denuncia por agresión, delata claramente su participación de forma encubierta en las agresiones que sufrieron los niños”, sostuvo el director general del ICLEP, Normando Hernández.

“El abuso infantil del régimen contra los hijos de los que piensan diferente al discurso oficial no es nada nuevo. Mi hija también fue maltratada hace algunos años atrás. Tanta infamia, bajeza, impunidad y cobardía solo acabará cuando deje de existir la mafia que manda en Cuba hace ya 62 año”, agregó.