Exalcalde de Miami Beach acusado de agresión sexual por asistente personal de Epstein

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Sarah Kellen, asistente personal de Jeffrey Epstein durante aproximadamente 15 años, acusó al exalcalde de Miami Beach Philip Levine de haberla agredido sexualmente en un testimonio histórico ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, celebrado el pasado jueves.

De acuerdo con el reporte de Miami Herald, Es la primera vez que una víctima testifica sobre Epstein directamente ante el Congreso estadounidense.

Kellen, de 46 años, también nombró al estilista de celebridades Frédéric Fekkai y al fotógrafo de moda Patrick Demarchelier —fallecido en 2022— como otros hombres que abusaron de ella dentro del círculo de Epstein, según cuatro fuentes presentes en la sala durante su testimonio.

Levine, de 64 años, no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios del Miami Herald ni el jueves por la noche ni el viernes por la mañana.

La sesión se realizó a puerta cerrada y Kellen no prestó juramento, aunque mentir al Congreso es ilegal y podría ser procesada si sus declaraciones resultan falsas.

El presidente republicano del comité, el representante James Comer de Kentucky, calificó a Kellen de «muy creíble, inteligente y valiente» y señaló que nunca había sido entrevistada por las fuerzas del orden ni por la fiscalía antes del arresto de Epstein en 2019.

«De todas las personas que hemos entrevistado hasta ahora, esta fue, con diferencia, la más sustancial y productiva entrevista que hemos tenido», declaró Comer. «Fue muy valiente al hablar».

Comer añadió que ese hecho demostraba una vez más que «el gobierno le falló a las víctimas».

En su declaración inicial ante el comité, Kellen describió el alcance del poder de Epstein con palabras que dejaron una imagen del entorno en que fue atrapada: «Jeffrey se aseguró de que yo supiera que desafiarlo me costaría la vida. Conocía a todos en las más altas esferas de la sociedad, y todos le hacían la pelota».

Kellen relató haber viajado con Epstein a Cuba, donde se reunió con Fidel Castro, y haber acompañado al expresidente Bill Clinton a Asia y África. También estuvo en el cumpleaños de la princesa Beatriz en el Castillo de Windsor y en la residencia del jeque Mohammed de Dubái.

«Jeffrey fue capaz de engañar y manipular a las mentes más brillantes del mundo. Nosotros, las víctimas, no tuvimos ninguna oportunidad», afirmó.

Levine fue alcalde de Miami Beach entre 2013 y 2017 y se postuló como demócrata para gobernador de Florida en 2018, invirtiendo 29 millones de dólares de su propio bolsillo, aunque quedó tercero con el 20% de los votos.

El exalcalde había negado sistemáticamente cualquier relación significativa con Epstein. En 2019 dijo al Herald que se habían reunido «un par de veces» en un evento social en Nueva York y que «nunca tuvo una amistad ni una relación comercial» con él.

Sin embargo, documentos del Departamento de Justicia publicados a principios de este año revelaron correos electrónicos que contradicen esa versión, según documentó Miami Herald.

En julio de 2010, Levine le escribió a Epstein llamándolo «un gran tipo» y firmando «Tu amigo, Philip», cuando el período de libertad condicional del financiero estaba por terminar.

Los archivos también revelaron intercambios con insinuaciones sexuales entre Levine y Ghislaine Maxwell desde 2001. El año pasado, Maxwell declaró ante el Departamento de Justicia que Levine era su «muy buen amigo» y que había conocido a Clinton «gracias a Philip Levine».

A principios de este año, Levine declaró al Herald: «Mi única relación con Jeffrey Epstein surgió únicamente a través de mi antigua amistad con Ghislaine Maxwell. Conocí a Epstein solo en contadas ocasiones. Nunca hice negocios con él, nunca visité su isla ni volé en su avión. Lamento haberlo conocido».

La transcripción completa del testimonio de Kellen se espera para esta semana, posiblemente el martes.