Trump respalda reelección de senador Marco Rubio

El expresidente Donald Trump respaldó este viernes la candidatura al Senado del republicano Marco Rubio, quien buscará reelegirse por el estado de Florida.

En un comunicado, Trump dio su “total y completo respaldo” a Rubio de cara a las primarias republicanas para las elecciones de medio término en 2022.

Afirmó que el senador cubanoamericano “ha sido un incansable defensor del pueblo de Florida, luchando para recortar impuestos, apoyando nuestra Segunda Enmienda, nuestro Ejército y nuestros veteranos, una defensa nacional fuerte, y todos los hombres y mujeres olvidados de Estados Unidos”.

“¡Marco nunca decepcionará a la gran gente de Florida o de nuestro país!”, exclamó al final de su comunicado el hombre que dejó la Casa Blanca hace menos de tres meses y posee un mar de seguidores entre los votantes conservadores a lo largo y ancho del país (más de 74 millones de votos en su derrota electoral de noviembre pasado).

El exmandatario destacó a colaboración de Rubio en la reforma del Departamento de Asuntos de Veteranos y para “hacer crecer los pequeños negocios”.

Sostuvo además que “con su ayuda” se consiguió durante su administración “el desempleo más bajo entre mujeres, afroamericanos, hispanos, asiático-americanos, y caso todos los estadounidenses”.

“Juntos, trabajamos en estrecha colaboración con las comunidades cubana y venezolana y hemos logrado grandes avances”, prosiguió Trump, quien además de hacer un guiño a las bases hispanas del electorado de Rubio, recordó el papel jugado por este desde el Comité de Inteligencia del Senado en uno de las cuestiones más peliagudas de su mandato.

En su momento, Rubio “dictaminó que 'el presidente Trump no estaba de ninguna manera involucrado con Rusia'”, señaló el magnate inmobiliario, cuyo estilo enfático volvió a aflorar en esta breve comunicación al escribir “the FAKE Russia, Russia, Russia Hoax” (“el FALSO Engaño de Rusia, Rusia Rusia”).

Este viernes, The Washington Post publicó un artículo, firmado por Aaron Blake, donde se lee que Trump “está tratando de jugar al hacedor en las primarias republicanas de 2022”.

Blake opina a continuación que la conclusión de Trump respecto al informe del Comité de Inteligencia del Senado liderado por Rubio constituye “para decirlo suavemente, una revisión sumamente simplificada y engañosa”, aunque ahora sea parte del juego del senador de florida en busca de robustecer su campaña.

Aquel informe, recuerda el autor, “fue posiblemente el más brutal a partir de las diversas investigaciones sobre [la probable intervención a favor Trump en las elecciones de 2016 por parte de] Rusia, incluida la del fiscal especial Robert S. Mueller III. Proporcionó nuevos conocimientos sobre los vínculos entre la campaña de Trump y Rusia y dijo efectivamente que podría haber muchos más en esos vínculos”.

De acuerdo con el texto aparecido en el Post, el exgobernante norteamericano ha ido demasiado lejos al sostener que “Rubio había dicho que Trump 'de ninguna manera estaba involucrado con Rusia' de un modo que sugiere que es una cita real de Rubio”.

“Rubio en realidad no dijo eso”, resume el artículo, “y el informe de inteligencia del Senado definitivamente no lo dice, pero la campaña de Rubio está promoviendo esa declaración”.

Camino a las primarias republicanas de 2016, Rubio y Trump se enfrentaron retóricamente: el primero llegó a decir en referencia al outsider neoyorquino: “América precisa un movimiento conservador fuerte... pero uno que se construya sobre principios e ideas, no en el miedo, no en el odio, no en base a las frustraciones de la gente”.

“Trump es un fascista, y este no es un término que yo utilice a menudo. Sin embargo, él se ha ganado ese calificativo”, dijo en Twitter uno los asesores de Rubio a finales de 2015, algo que, por supuesto, al político floridano no le interesa recordar ahora.

A la postre, Trump derrotó con facilidad a Rubio en su estado natal, Florida, lo que fue considerado una verdadera “humillación” en los medios norteamericanos e internacionales.

“No es el plan de Dios que sea Presidente en 2016 o quizá nunca”, declaró entonces Rubio al abandonar la carrera rumbo a la Casa Blanca.

A inicios de año, se rumoró en los corrillos políticos que la hija del exmandatario, Ivanka Trump, podría desafiar a Rubio por su asiento en el Capitolio. Sin embargo, esa posibilidad fue descartada en febrero último.

“Marco ha sido un gran defensor de las familias trabajadoras, un buen amigo personal, y sé que continuará impulsando un progreso significativo en temas que a ambos nos preocupan profundamente”, dijo Ivanka por aquellos días a CNN.

Por el momento, el abogado de inmigración William Sánchez es quien se perfila como contendiente demócrata por esa posición en el Senado de Washington.

Marco Rubio, quien cumplirá 50 años el mes próximo, ha servido durante los últimos 10 años como Senador de Estados Unidos, y antes fue presidente de la Cámara de Representantes de Florida.