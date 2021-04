¿Cuánto pesa Karol G? La cantante revela el número después de adelgazar quince kilos tras la cuarentena

Al igual que millones de personas en todo el mundo, Karol G aprovechó la cuarentena no solo para disfrutar de su tiempo con su chico y crear su nuevo álbum, sino también para comer todo lo que no puede en su día a día. Esto se tradujo en algunas libras de más que la artista ya se ha quitado de encima a base de esfuerzo, duro trabajo y mucho sacrificio.

Recientemente la colombiana confesó en Instagram que durante tres meses había estado llevado un estricto plan de alimentación y deporte. Fruto de esos hábitos es su delgada y definida figura, la cual hemos podido ver en los últimos meses en las diferentes fotografías en bikini que ha estado compartiendo la 'bebesita' en sus redes sociales.

Sobre su subida y bajada de peso habló la intérprete de éxitos como Tusa o Bichota en la entrevista que le concedió al YoSoyMolusco para su canal de Youtube esta misma semana, en la que reveló su peso actual.

"En la pandemia llegue a pesar 76 kilos (167 libras aproximadamente), estoy en 62 (136) ya. Ya me puse al día. En la pandemia dije este es mi momento, me voy a comer hasta las paredes. Era consciente que iba a subir de peso, estaba en casa con Emma (Anuel AA), comíamos y recomíamos", admitió la artista, que explicó que durante las giras come saludablemente. Es por esto que quiso comer sin restricciones durante esa temporada.

Tras ese tiempo encerrada en casa, la cantante recibió una oleada de comentarios desagradables que señalaron su subida de peso. Siendo en los Premios Juventud, que se celebraron en agosto de 2020, el momento en el que tantas críticas sobre su cuerpo le afectaron.

"Ese día me dio duro. Me gané ese premio, me lo entregó Ivy Queen. Fue emocionante. Me tenía que cambiar y cuando fui a cambiarme, miré el teléfono después del premio que me había entregado Ivy y me encontré con toda esa mi****. Me tenía que cambiar y no sabes todo lo que lloré. Ahí pensé a la gente no debería importarle lo que yo peso porque no soy modelo, soy cantante", comentó sobre ese día, en el que no pudo evitar sentirse triste por la cantidad de comentarios despectivos sobre su apariencia. "Ese día me molestó mucho", añadió.

Con la intención de no volver a sentirse así nunca más, la cantante se puso manos a la obra y durante tres meses ha estuvo entrenando dos veces al día y haciendo cardio en ayunas para quitarse esas libras de más.

"Me dije: En la vida voy a permitir que me sienta como me sentí ese día. Y me puse las pilas y hoy pesó casi treinta libras menos", añadió orgullosa Karol G de su cambio físico, fruto de su esfuerzo. ¡Bien por ti, Karol!

Aquí la entrevista completa de Karol G:

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.