Muere en La Habana la joven opositora cubana Lisset Naranjo Girón

La joven opositora cubana Lisset Naranjo Girón, miembro de Damas de Blanco, murió este viernes 9 de abril en La Habana tras una difícil enfermedad relacionada con los riñones.

El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, presidente del Partido Arco Progresista, envió unas sentidas palabras a raíz de la muerte de Girón, a sus 36 años de edad.

"Se nos fue Lisset Naranjo Girón, militante del MONR. Joven activa, animada y responsable de mucho de lo que ha logrado la sociedad civil en territorios de género y en los lugares más humildes. Cuba En Plural le debe mucho. A ella estamos obligados: a su risa, su memoria y su buen ánimo a pesar de saberse mortalmente enferma. Apoyo cerrado a su familia. Que en paz descanse", expresó Cuesta Morúa.

El también opositor Claudio Fuentes reaccionó ante la noticia: "Cuando más dañada y abandonada está la oposición en Cuba, ¿por qué tantos promueven la idea de que hay un CAMBIO inminente en el horizonte? La desprotección de los opositores y los #PresosDeCastro en la isla, no es solo responsabilidad del castrismo. Que Lisset Naranjo Girón descanse en paz en el cielo eterno, porque aquí en la tierra llevó un vida de carencias, enfermedad y represión. ¿Dónde están los aliados para apoyarnos, protegernos? No, no sólo el castrismo carga con TODA LA CULPA. #AbandonarlosEsUnCrimen y ya ha sucedido varias veces", sostuvo.

Por su parte, José Díaz Silva, presidente del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), dijo que Girón siempre estuvo al frente en su lucha hasta que enfermó de los riñones.

"Tres veces a la semana tenía que ir al hospital IPK para hacerse las diálisis, hoy estaba en eso y me dicen que le dio un paro y no lo pudo rebasar", contó.

"Hoy nuestros movimientos lloran a esta patriota que se nos va para el cielo donde está nuestro señor todopoderoso Jehová, que desde ahí nos guiará. Nuestras condolencia a sus padres hijas, nieta y familia", agregó.

Según la opositora Iliana Curra Lussón, Girón murió a falta de un tratamiento médico adecuado.

Adrián Pérez Díaz, periodista independiente en la Isla, dijo sobre la joven opositora: "Honor y Gloria, se nos fue una valiente mujer que diariamente estaba en las calles alzando la voz por la libertad de Cuba".

"Lisset Naranjo Girón mi niña hermosa mi valiente te fuiste sin ver tu gran sueño cumplido de ver a tu Cuba libre, los que te amamos y sabemos la gran persona que fuiste no vamos a olvidarte nunca, y por ti hoy más que nunca reafirmo que mientras tenga vida voy a luchar por cumplir tu sueño", sostuvo la usuaria de Facebook Laurensa Cuba.

El periodista independiente Boris González Arenas comunicó: "Descansa en paz, Lisset Naranjo León".