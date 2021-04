Maykel Osorbo: Ni con mil golpes van a hacer que cierre mi boca

El rapero contestatario cubano, Maykel “Osorbo” Castillo, manifestó este lunes su determinación de mantener su activismo a pesar de las golpizas que puedan propinarle, como la que él mismo denunció en horas más tempranas.

“Hoy sucedió algo, que debía suceder hace muchos días”. “Yo sabía que algo de esto podía pasarme; me fracturaste el tabique”, señaló en una directa a través de Facebook, que comenzó escuchando el tema Patria y Vida, en el cual participa junto a Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno y El Funky.

Osorbo recordó sus palabras de que jamás procedería contra las autoridades con violencia. “A los asesinos no se les gana la guerra con violencia, sino con cultura, libertad y arte. Esto que me hicieron, es nada”, afirmó.

“Soy un negro duro”, dijo. “Ni con mil golpes van a hacer que cruce mis brazos y cierre mi boca”, advirtió poco después. El activista mencionó que algunos de quienes lo habían agredido los conocía, y actuaban como esbirros de la Seguridad del Estado.

Según relató, los agresores dijeron pertenecer a la Sociedad Abakuá y justificaron la golpiza con un ajuste de cuentas religioso. Sin embargo, Osorbo dijo que conocía a los Abakuá, y estos no lo eran. “Son asesinos de la dictadura”, aseguró.

“Volví a ganar. Me dieron golpes y me crucé de brazos, no te respondí. Voy a seguir diciendo verdades”, expresó. El artista, integrante del Movimiento San Isidro (MSI), dijo que no acudiría al médico por la lesión, sugiriendo que sería atenderse con el mismo sistema que le dio la golpiza.

“Si me partes un hueso, se queda partido. Si me muero por eso, la culpa va a ser tuya, porque eres un asesino”, expuso dirigiéndose al gobierno. Asimismo, denunció que los represores le habían roto un teléfono que Descemer Bueno le había enviado.

Como había descrito anteriormente, Osorbo contó que varios agentes de la Seguridad del Estado observaron el episodio y lo grabaron, sin embargo, no intervinieron en ningún momento. La trasmisión del rapero en redes sociales, se cortó abruptamente tras doce minutos. “Hoy fue un piñazo, pero mañana puede ser una puñalada”, dijo el activista Luis Manuel Otero Alcántara en Facebook, donde instó a todas las personas dentro de Cuba a contribuir a la construcción de un relato veraz y justo.

“El que pueda filmar, que lo haga, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuidar al otro. Si tú ves a Maykel y lo puedes filmar, hazlo, me lo mandas a mí, a ti nadie te conoce, no te pasará nada. No se dejen instrumentar, la violencia la construyen ellos”, añadió el fundador del MSI.

En noviembre, Otero sufrió igualmente una agresión física de manos de un supuesto vecino del barrio, que le lanzó botellas mientras él y otros activistas mantenían una huelga de hambre por la liberación del rapero Denis Solís. Los hechos se produjeron frente a las patrullas de policías y agentes que vigilaban la sede del MSI donde se congregaban los huelguistas. En esa ocasión, tampoco intercedieron.