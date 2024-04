Jorge Junior confirma que El Taiger volverá a Cuba para estar a su lado: "Él no está solo"

El reguetonero Jorge Junior ha compartido una publicación en las redes sociales en la que anuncia que su primo, el también cantante urbano El Taiger, pasará unos días con él en Cuba.

El director de Los 4 comentó en su escrito que esto se producirá una vez que él culmine los proyectos profesionales en los que se encuentra trabajando en estos momentos y que está dispuesto a enfrentar a todo aquel que critique esta decisión.

"Voy a decir algo y no quiero malas interpretaciones. Me he mantenido al margen de todos los problemas y si la cosa es de caballeros, me he quedado en mi lugar. Ahora, los super guapos y los coristas, no lo voy a permitir", comentó Jorge Junior en su post publicado en Facebook y que acompañó de una fotografía de ambos cantando en un escenario.

Luego, añade: "Terminando mis compromisos de trabajo, mi primo El Taiger vendrá a pasar unos días conmigo a Cuba. La persona que tenga algo pendiente y quiera resolverlo como caballero solo, sin problemas, se le dará el frente. Ahora no quiero inventores, ni coristas que quieran ganarse puntos con estos problemas que él no está solo. Ya lo dije y el que no esté de acuerdo, tiene dos trabajos".

Esta decisión llega días después de la detención y posterior hospitalización de El Taiger que se produjo la pasada semana en la ciudad de Miami, donde reside.

Antes de que El Taiger pase unos días con Jorge Junior en la isla, los primos se reencontrarán primeramente en Miami, ya que el director de Los 4 y su agrupación tienen previsto presentarse en dicha urbe.

Sobre este tema se pronunció hace unas horas El Taiger en un video que compartió en directo en su cuenta de Instagram, donde lanzó un mensaje a todos aquellos que hablan de Jorge Junior a sus espaldas.

"Qué van a hacer ustedes cuando llegue Jorgito aquí?", expresó el reguetonero.