Abakuá cubano convoca a unirse contra la represión y la violación de derechos en Cuba

El abakuá Delis Yoel Parsons Bones llamó a la unidad entre los religiosos cubanos para luchar en contra de la represión y la violación de derechos humanos en el país.

"Soy Obon Ecue Eclen Entati Nabia Ecoi. Soy opositor declarado abiertamente contra la represión y la violación de derechos contra el pueblo Cubano", comunicó en la red social Facebook.

"Me llamo Delis Yoel Parsons Bones, en las redes me conocen como Yoel Parsons Bones y en las calles me dicen mis ecobios y amigos Denis. Hago una convocatoria para ser el núcleo de la reunión de todos los abakuá que se interesen a hacerse respetar por los que violan nuestras libertades y derechos en Cuba", agregó.

Parsons Bones declaró, como miembro de la comunidad Abakuá de Cuba, que sus hermanos apoyaban al activista Maykel Osorbo, y desmintió que quienes atacaron este lunes al rapero estuvieran haciéndolo en nombre de la sociedad secreta.

"Los abakuás de este país no hacen eso (atacar a Osorbo) con los opositores, ni con los del Movimiento, ni con los hermanos, ni con los hombres. Esos (los atacantes) son todos unos descarados y sinvergüenzas. Los abakuás no hacemos ese descaro", dijo Parsons.

"Yo como abakuá que soy y conocedor de la situación que está pasando, les dejo claro que Maykel Osorbo no ha tenido ningún tipo de lucha en contra de los abakuás, no ha cometido ninguna falta de respeto, no ha hecho ninguna agresión ni verbal ni física contra ningún abakuá como para que la comunidad esté molesta con él. Si esas personas que lo atacaron son abakuás que quede claro que es una cuestión personal que tuvieron con él y no representan a la comunidad abakuá", agregó.

Las aclaraciones de Parsons llegan luego de que el pasado lunes se diera a conocer que Osorbo fue golpeado por dos hombres, presuntos abakuás, mientras agentes de la Seguridad del Estado filmaban el acto violento.

Según el rapero, no había tenido ningún tipo de altercado con este grupo de religiosos cubanos y estaba seguro de que se trataba de una nueva estrategia de coacción y represión de la policía política.

Otros abakuás cubanos también han apoyado a Osorbo y desmentido lo que parece ser una estrategia del gobierno cubano contra el activista opositor.

El abakuá identificado en Facebook como Lázaro Solitario declaró: "Yo obonecue meta caniriongo siro muto abakuá querefion eña efion nene itia mucanda efo, declaro públicamente que vivo con la plena convicción que ningún hermano de nuestra sociedad se ha prestado ni se prestará para un acto de cobardía como el que fue víctima Maykel Osorbo, somos una hermandad de hombres que desde la época de la colonia hemos sido marginados, perseguidos y muchas veces prohibidos, este gobierno nos prohibió muchos años, en nuestra sociedad se exige valor, conceptos y principios, no pretendan que el pueblo se divida y grábate esto, nunca se vera un abakuá cobarde ni traidor, Viva Cuba libre. Patria y Vida".