Miembros de la comunidad Abakuá de Cuba muestran su apoyo al activista Maykel Osorbo

Miembros de la comunidad Abakuá de Cuba han transmitido mensajes de apoyo al activista Maykel Osorbo, desmienten que quienes lo atacaran este lunes estuvieran haciéndolo en nombre de la sociedad secreta.

"Ya comienzan a pronunciarse nuestros hermanos abakuá, a decir alto y claro lo que ya sabíamos. Que la dictadura ni siquiera tiene el coraje de decir, que fueron ellos los que dan los golpes y tienen el descaro de utilizar el nombre de una hermandad de ayuda mutua para una vez más esconderse. Hacerlo detrás de los abakuá es además perpetuar siglos de discriminación, de prejuicios horribles, de negar las iniciativas propias de sobrevivencia y resistencia de muchos cubanos dignos que han pertenecido a la hermandad", publicó Osorbo en su cuenta de Facebook.

Facebook Maykel Osorbo 349

Osorbo denunció este lunes que fue golpeado por dos hombres, presuntos abakuás, mientras agentes de la Seguridad del Estado filmaban el acto violento. El activista aseguró que no había tenido ningún tipo de altercado con este grupo de religiosos cubanos y que estaba seguro de que se trataba de una nueva estrategia de coacción y represión de la policía política.

Tras su denuncia, han comenzado a pronunciarse varios hermanos abakuás en favor de Osorbo. En su mensaje aclaran que no están de acuerdo con involucrar a esta sociedad secreta en actos violentos y que si en verdad fueron abakuás quienes golpearon al activista, no lo hicieron en nombre de la hermandad.

"Aquí estamos apoyando al hermano del Movimiento (San Isidro). Los abakuás de este país no hacen eso (atacar a Osorbo) con los opositores, ni con los del Movimiento, ni con los hermanos, ni con los hombres. Esos (los atacantes) son todos unos descarados y sinvergüenzas. Los abakuás no hacemos ese descaro", dijo un miembro de la hermandad en un vídeo compartido por Osorbo en Facebook.

El activista Esteban Rodríguez, uno de los huelguistas acuartelados en San Isidro, también compartió un mensaje de un miembro de la sociedad Abakuá de Cuba, Yoel Parson, en apoyo a Osorbo.

"Yo como abakuá que soy y conocedor de la situación que está pasando, les dejo claro que Maykel Osorbo no ha tenido ningún tipo de lucha en contra de los abakuás, no ha cometido ninguna falta de respeto, no ha hecho ninguna agresión ni verbal ni física contra ningún abakuá como para que la comunidad esté molesta con él. Si esas personas que lo atacaron son abakuás que quede claro que es una cuestión personal que tuvieron con él y no representan a la comunidad abakuá", dijo Parson.

El religioso agregó que Osorbo se ha ganado el respeto de los miembros de la hermandad, porque es un luchador por los derechos de los cubanos y por la libertad de Cuba.

"Una de las cosas fundamentales por las que la historia de nuestra marginada religión ha pasado desde su llegada a Cuba siempre ha sido la lucha por la libertad y el respeto. Esta es mi manera de interpretar la situación por la que está pasando Maykel, mis respetos para Maykel Osorbo", dijo Parson.

Osorbo ha indicado en su mensaje en Facebook que los agentes de la Seguridad del Estado "no se detienen ante nada y cada día se confirma más que su agenda es la de la vergüenza".

Este lunes, además de golpearlo por la mañana, el activista fue detenido arbitrariamente en la tarde, mientras almorzaba en una pizzería de Teniente Rey y San Ignacio, en La Habana Vieja, junto a unos amigos.

Al ser liberado el rapero reafirmó su compromiso con el activismo en Cuba. "Es Patria y Vida, no hay de otra", dijo Osorbo, quien ha recibido el apoyo de cientos de compatriotas dentro y fuera de la isla.

Los Abakuás son una sociedad secreta de origen cubano donde solo se aceptan hombres. Según indica Ecured es la única de su tipo existente en el continente americano. Se conoce a sus miembros como abakuás o ñáñigos.