Katherine Bisquet: Estamos sometidos a la injusticia de un poder dictatorial que viola nuestros derechos con impunidad

La activista cubana Katherine Bisquet denunció que los artistas independientes, periodistas, activistas y opositores en Cuba son víctimas de las acciones violentas de la Seguridad del Estado y que los cubanos viven bajo un régimen dictatorial que viola sus derechos impunemente.

"Desaparición/Secuestro/Tortura/Robo/Dictadura etc. Basta ya de eufemismos. Estas son las palabras que debemos emplear cuando el Estado ordena y la Seguridad del Estado ejecuta y arremete contra los activistas y opositores. Porque que irrumpan en tu casa un grupo de desconocidos, vestidos de civil, sin una orden policial, te lleven arbitrariamente hacia paradero desconocido, no te permitan reportar a familiares, eso no es otra cosa que secuestrar y luego hacer desaparecer a un ciudadano ilegalmente", comentó la escritora.

En su texto hace referencia a la detención arbitraria que sufrieron el líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara y la artista Afrika Reina este sábado durante el segundo allanamiento de la Seguridad del Estado a la sede del movimiento.

En un vídeo recientemente publicado también por Bisquet en sus redes sociales, se puede ver el allanamiento que hicieron agentes de la Seguridad del Estado a la casa de Otero. Las cámaras captaron a los agentes llevándose y destruyendo las obras de arte que el artista mantenía colgadas en la pared de su casa, carteles de la serie "Caramelos sin saliva" y "Garrote Vil" que forma parte de un performance contra la represión.

"...Que se lleven tus pertenencias (obras de arte) sin ninguna orden salvo la inferencia de una amenaza para el régimen o la justificación de una provocación, no es otra cosa que usurpación y robo con fuerza. Pero que luego, en eso que la SE llama "entrevista" o "conversatorio" (en contra de nuestras voluntades), te sometan a la coacción, a amenazas, a chantajes, a la violación de la privacidad con la intervención de nuestros teléfonos móviles y a un posterior reseteo, sin contar la violencia verbal de esos interrogatorios y la violencia física de los secuestros, eso no es otra cosa que tortura psicológica y física", denunció Bisquet en su perfil de Facebook.

La activista se refirió además al "fusilamiento a la reputación y el fusilamiento del alma, de la libertad", en contraposición al fusilamiento físico. Asegura que este tipo de prácticas que atentan contra la moral del ciudadano son una confirmación más de que se vive en Dictadura.

"En estos momentos Luis Manuel Alcántara está desaparecido. Y muchos activistas y civiles estamos bajo PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, porque estar sitiado por la policía política bajo ninguna orden jurídica o bajo ninguna investigación legal, no se puede nombrar como prisión domiciliaria. Estamos siendo sometidos a la injusticia de un poder dictatorial que viola todos nuestros derechos con total impunidad y luego se ofende y no acepta el término DICTADURA", aseguró la activista.

Sobre el robo de las obras de arte de Otero, el propio artista señaló en un mensaje a la activista María Matienzo, poco antes de que fuera detenido por segunda vez este fin de semana, que es como perder un hijo.

"Es como que te lleven un hijo, que llegue alguien, te lleve un hijo, y tú no sepas hacia dónde va ni si te lo van a devolver. Esa es la sensación que siente un artista cuando le llevan una obra de dentro de su casa", explicó Otero en la transmisión.

La escritora cubana Katherine Bisquet es una de los activistas por la democracia que la Seguridad del Estado mantiene bajo vigilancia en sus casas. Fue además, una de los acuarteladas de San Isidro y también participó en las protestas frente a la sede del Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre. Ha denunciado en otras ocasiones que el cerco contra ella es una demostración del miedo y la ineptitud del régimen cubano.