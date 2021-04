Luis Manuel Otero Alcántara sobre robo de su obra por parte de la Seguridad del Estado: "Es como que te lleven un hijo"

El artista independiente y coordinador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, exigió al gobierno cubano la devolución de sus obras de arte y aseguró sentirse desesperado por no saber el paradero de las mismas: "Es como que te lleven un hijo", apuntó.

La activista María Matienzo hizo público un audio que le dejó Otero Alcántara, quien actualmente se encuentra desaparecido, en el que este asegura que las obras siguen en poder de la Seguridad del Estado y que él saldría a la calle a protestar hasta que le fueran devueltas.

En esa grabación el activista contó que el sábado la policía allanó a su casa el sábado, violó su domicilio y lo llevó preso, en condiciones domésticas: "en pantalón, sin camisa, sin zapatos"; y cargaron con sus obras, incluidos los carteles de la serie Caramelos sin saliva y "Garrote Vil", que forma parte de un performance contra la represión.

De acuerdo con la grabación, tras arrestarlo sin una orden judicial dentro de su propio domicilio los agentes lo llevaron a cinco unidades de la Policía y en la tarde le informaron que se habían llevado sus obras de la serie "Caramelo sin saliva, que "denuncia la falta de los padres cubanos de poderle comprar un chocolate a un ser querido".

"Yo les dije que el arte trasciende todo. Cuando yo les dije que no, que no iba a permitir nunca que dentro de mi casa, mis obras de arte, me las llevaran dentro del taller de un artista, ellos me dijeron "Ah bueno entonces", entonces van a tener que llevarme preso, inclusive voy a ir hasta las últimas consecuencias", relató Otero Alcántara.

"Ya están violando mi derecho mínimo, mi derecho básico como ser, que es crear arte, crear mi obra dentro de mi espacio, y la seguridad del confort de mi casa, del espacio doméstico, sin ningún tipo de delito probado", denunció.

"Es como que te lleven un hijo, que llegue alguien, te lleve un hijo, y tú no sepas hacia donde va ni si te lo van a devolver. Esa es la sensación que siente un artista cuando le llevan una obra de dentro de su casa", explicó en la transmisión.

Al respecto, aseguró que estaba embargado por "una mezcla de muchos sentimientos, frustración, tristeza, decepción, molestia, por encima, inclusive, del sentimiento que me impulsó a la campaña contra el (Decreto Ley) 349, al sentimiento que me impulsó a defender la causa de Denis Solís. Tengo un sentimiento que supera todo eso junto, que es el sentimiento del artista, del artista que le arrancan su libertad", expresó.

"No voy a cesar nunca en mi exigencia que me devuelvan mis obras sin un rasguño, sin un huequito, sin nada", dijo en tono apacible pero firme.

"Mis obras tienen que regresar a mi casa como mismo yo las dejé, yo vi cuando se la llevaron, hay personas que dicen que las rompieron, otras dicen que no, yo creo en lo que vi cuando salí de mi casa que fueron mis obras de arte, pinturas, puestas en la pared. Quiero mis obras puestas en mis paredes de nuevo", comentó.

Asimismo, exigió que el gobernante Miguel Díaz-Canel, "que es la máxima figura de este Estado y de este régimen", se disculpe con los promotores del arte en la isla.

"Tiene que pedirme disculpas públicamente a mí, a Luis Manuel Otero Alcántara, y pedirle disculpas a todos los artistas, al manotazo que dio Alpidio Alonso a los artistas que estuvieron afuera del Ministerio de Cultura, a los más de dos o tres años de represión contra el Movimiento San Isidro y otros artistas subyugados, maltratados, a Reynaldo Arenas, a María Matienzo y a todos los artistas que en 62 años han sido machucados por un régimen totalitario y dictatorial por querer expresar su arte", expresó el activista.

Además, rechazó la prohibición de salir de su casa que mantiene desde hace 17 días la Seguridad del Estado.

"Yo no estoy en prisión domiciliaria, yo no he cometido ningún delito y hay que dejarme caminar por mis calles de La Habana como un ciudadano más", subrayó.

"Estoy listo para que hagan lo que quieran, yo pacíficamente nunca me voy a resistir, simplemente estoy exigiendo que me devuelvan mis obras y una disculpa pública al arte y la cultura cubana maltratada y abusada", concluyó Otero Alcántara.

El joven artista independiente salió de su casa a contrapelo de la prohibición que le han impuesto sus represores, y desapareció cuando se dirigía al Capitolio de La Habana a protestar en la sede del Parlamento cubano.

Una denuncia en la red social indica que fue arrestado y que hasta el momento se desconoce su paradero. En varios post anteriores Otero Alcántara aseguraba que saldría a la calle a protestar incansablemente hasta que sus obras regresaran a su taller.

Matienzo asegura que “Garrote Vil” fue la obra que desencadenó en esta ocasión la ola represiva contra el artista cubano. "El régimen no tolera el arte incómodo normalmente, con un congreso de su único partido, menos!", dijo al referirse al Congreso del Partido Comunista de Cuba que se celebra en La Habana, y el cual ha desatado una violenta represión contra activistas y opositores del país.