Karol G y Anuel AA confirman su ruptura: "Tomamos nuestro camino cada uno"

Los sospechas se confirman: Karol G y Anuel AA ya no están juntos.

Durante los últimos meses los rumores sobre una posible ruptura entre los dos reguetoneros han estado circulando sin cesar. Incluso fuentes cercanas a ellos lo aseguraron hace unas semanas a diferentes medios latinos. Y finalmente, las noticias han resultado ser ciertas.

Los dos jóvenes acudieron este martes a sus redes sociales para aclarar que, efectivamente, no están juntos desde hace meses.

La cantante colombiana lo hizo a través de unas stories en las que explicó que aceptar su ruptura ha sido difícil. "Imagina tenerlo que hacer ante millones de personas", comentó sobre su complicado momento sentimental. Además, aclaró que su relación nunca ha sido utilizada para ninguna estrategia de marketing.

"Las cosas increíbles que nos pasaron a ambos como persona y como artistas, fue una bendición y el resultado de un amor bonito que nos llegó a cada uno en el momento que más lo necesitamos", sentenció.

Para concluir este comunicado, Carolina Giraldo -nombre real de la cantante colombiana- dio las gracias a su ex y dejó claro que entre ellos sigue existiendo un gran amor. "Te amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es infinita", finalizó.

Coincidiendo con este mensaje, Anuel AA hizo un directo de Instagram en el que también habló del fin de su relación con Karol G.

"No tenemos mala relación ni mala comunicación, estamos bien", aseguró Anuel AA, quien confirmó que su relación con la cantante se terminó hace cuatro meses pero que siguen queriéndose y respetándose mutuamente.

En la misma charla dijo que su ruptura no se produjo debido a terceras personas como se había rumoreado. "No me falló, yo no le fallé a ella, son cosas que pasan en cualquier relación", comentó antes de añadir: "Ella no estuvo con otros hombres ni yo con otras mujeres".

De esta manera, Karol G y Anuel AA ponen punto y final a uno de los romances más sonados de la música latina de los últimos años. Durante los casi tres años que estuvieron juntos compartieron con todos sus seguidores su bonita historia de amor en la que, incluso, hubo pedida de mano. Pero finalmente, los dos artistas no pasarán por el altar...

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.