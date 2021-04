Película Plantados, sobre presos políticos en Cuba, se estrenó en cine de Barcelona

La película Plantados, dirigida por el cineasta cubano Lilo Vilaplana, se estrenó este miércoles en el Festival Internacional de Cine de Barcelona-Sant Jordi, conocido como el BCN Film Fest.

A pesar de la pandemia del coronavirus, el Cine Verdi tuvo una gran concurrencia de personas que asistieron a disfrutar de este filme que narra la historia de presos políticos en Cuba.

Al finalizar la proyección de la película los espectadores aplaudieron efusivamente, gritaron ¡Abajo la Dictadura! ¡Viva Cuba Libre! y pidieron libertad para un futuro mejor en el país. Plantados causó gran impacto en el público local.

Plantados está inspirada en historias reales que describen los horrores del presidio político en Cuba en tiempos de Revolución. Cuenta especialmente las vivencias de un grupo de presos que se negaron a aceptar un plan de reeducación a cambio de la reducción de sus condenas.

“La película está asesorada por los presos plantados. No es sobre todo el presidio político, sino sobre ese núcleo que se resistió (se plantaron) a ser tratados como presos comunes y que por ello pasaron años sin recibir visitas ni cartas”, explicó Vilaplana en una entrevista.

Captura de imagen Facebook Lilo Vilaplana

El cineasta compartió en sus redes sociales imágenes del estreno de su película en Barcelona, destacando que es la primera vez que se proyectaba, de modo oficial, en Europa.

Plantados ya se había estrenado en Estados Unidos, donde conquistó el Premio del Público en el 38 Festival de Cine de Miami, en medio de no pocas polémicas pues, según Vilaplana, hubo cierta complicidad con la dictadura para bajar la categoría del filme.

“El irrespeto del Festival de Cine de Miami al exilio histórico y su complicidad con la dictadura castrista es una ignominia”, sostuvo en marzo, momento del estreno de su película, pero al conocer que ganaba el premio del Público quedo muy satisfecho.

La película también se estrenó en Puerto Rico y República Dominicana. Además se vio en Cuba en casas de opositores, activistas y periodista independientes cubanos.

Sobre este singular estreno oficial que tuvo Plantados en Cuba el exprisionero político Ángel Santiesteban señaló desde La Habana: "Está ganando la cultura y la Patria".

En marzo Vilaplana contó a CiberCuba que su largometraje se encontrara accesible de forma ilegal en la plataforma YouTube. “Ha sido terrible, un gran daño comercial” señaló el cineasta y aseguró no saber cómo se filtró la película a las redes.

"Todavía no tenemos conocimiento de qué ocurrió. Se denuncian links y entran otros. No sé por qué YouTube no ha tomado acciones ya, porque se ha puesto la queja. Es un acto ilegal. Es como ir a una zapatería, coger un par de zapatos y salir corriendo”, comentó Vilaplana.

La programación del BCN Film Fest , que acaba introducir a Plantados en Europa, tiene estrenos nacionales e internacionales. Suman un total de 60 títulos de 24 países. El evento sesionará del 15 al 23 de abril en los Cines Verdi, Institut Français, CaixaForum y Casa Seat de Barcelona.