Lilo Vilaplana sobre la filtración de la película Plantados: "Ha sido terrible"

El realizador cubano Lilo Vilaplana lamentó que su más reciente largometraje, Plantados, se encontrara accesible de forma ilegal en la plataforma YouTube: “Ha sido terrible, un gran daño comercial”.

Plantados, el filme que aborda la realidad de los presos políticos durante más de 60 años de dictadura castrista, se estrenó oficialmente el pasado viernes en la ciudad de Miami pero la versión clandestina de la cinta circula por algunos sitios web.

“No sabemos qué pasó, cómo se filtró. Todavía no tenemos conocimiento de qué ocurrió. Ha sido terrible. Se denuncian links y entran otros. No sé por qué YouTube no ha tomado acciones ya, porque se ha puesto la queja. Es un acto ilegal. Es como ir a una zapatería, coger un par de zapatos y salir corriendo”, lamentó Vilaplana en la revista Las mañanas de CiberCuba.

Sobre la acogida del público y la reacción de muchos ante el episodio de piratería que sufrió la producción, Vilaplana agregó:

“Pero lo que sí he visto, es que muchas personas buenas del mundo entero han expresado su interés por ver la película en el cine, incluso después de haberla visto por YouTube. Se me han acercado y me han dicho “quiero donar 150 entradas para el público”.

Asimismo, el director aprovechó el espacio brindado por la periodista Tania Costa para alentar al público a visitar las salas de cine, e informó que una parte de los ingresos obtenidos será destinado a los presos políticos que padecen la dictadura en Cuba.

“Si es un plan para acabar comercialmente con la película, yo convoco a ese mismo público que votó en el Festival de Cine de Miami para darnos el premio de la popularidad, pues a que vayan también a las salas a ver la cinta. Que nos apoyen. De pronto, el que lo hizo (la publicación ilegal en YouTube) fue en un acto de patriotismo, pero provocó un gran daño”.

“Espero que quienes vieron la película pirateada, vayan al cine, compren una entrada y digan “aquí está mi aporte al cine”. El 32 por ciento de la ganancia que se recoja va para los presos políticos en Cuba y sus familiares, que se las ven negras en esa dictadura”, detalló.

La película Plantados ganó el premio del Público en el 38 Festival de Cine de Miami el pasado martes.