Trabajadores de crematorios cubanos piden a Díaz-Canel que elimine riesgos laborales por coronavirus

El aumento de las muertes por coronavirus pone en riesgo a trabajadores de crematorios cubanos, dijeron a CiberCuba un grupo de empleados de incineradores, que rehusaron ser identificados por temor a las represalias del gobierno, pero pidieron al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que elimine los riesgos que corren en su trabajo.

"En los últimos días, carros fúnebres han transportado hasta cinco cadáveres en un viaje, que viola todos los procedimientos de seguridad y pone en riesgo la salud de sus tripulantes y la nuestra", contaron los trabajadores, que apoyaron su denuncia con fotos y vídeos.

Este miércoles, el presidente Díaz-Canel dijo que los 1 183 cubanos reportados, un día antes, como infectados de COVID-19 "rompen nuevo récord de contagiados" y reconoció que "los fallecidos también aumentan", ante lo que anunció un reforzamiento de las unidades de cuidados intensivos, y advirtió sobre una alta incidencia de la cepa sudafricana del coronavirus en Cuba.

"Nos alegramos que Díaz-Canel reconozca la gravedad de la crisis, pero le pedimos que se interese por la situación de los trabajadores de los crematorios, que tenemos que arriesgar nuestra salud y la de nuestras familias para ganarnos el sustento", reclamaron los obreros de servicios necrológicos.

"Nos han dado batas, que algunos compañeros han tenido que quemar también porque se han manchado de sangre de los cadáveres, y no las han repuesto, un par de botas de goma, espejuelos, careta, delantal y overol de mecánico; prendas que debemos lavar con nuestros propios medios, y algunos quedan sucios", detallaron.

Algunos trabajadores rechazaron sus overoles porque no eran de su talla y, al quedarles "muy grande", dificulta las labores de manejos de cadáveres para su correcta incineración, agregaron.

No todos los empleados de crematorios cubanos se han atrevido a denunciar públicamente sus riesgos laborales porque "lo primero que hacen los administradores es tomar medidas contra el trabajador, pero no mueven un dedo para protegernos porque no les importa nuestra salud", precisaron.

"Nos gustaría que la población pudiera estar aquí para que vean en qué condiciones tenemos que trabajar; y si asumimos riesgos es por necesidad, porque necesitamos el salario para vivir", concluyeron.

En 2020, una dirigente sindical de Servicios Comunales dijo a CiberCuba que cadáveres contagiados por coronavirus estaban siendo trasladados, desde hospitales a crematorios de La Habana, en bolsas que se usan para basura; "son bolsas muy finitas, no adecuadas para el manejo de fallecidos y suelen romperse debido a la propia manipulación de los cuerpos para traerlos desde los hospitales", detalló entonces.

La denuncia de la sindicalista siguió a otras de trabajadores de un crematorio que dijeron sentirse desprotegidos por la escasez de ropa sanitaria, que obligó a sus jefes a pedirles que llevaran pantalones propios; un jefe de Servicios Necrológicos nos dijo que no tienen pantalones para reponer los viejos de nuestro uniforme y que, mientras tanto, trabajemos con uno traído de casa".