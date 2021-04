Malas noticias para Natti Natasha: Raphy Pina no puede viajar a República Dominicana para el nacimiento de su hija

Malas noticias para Natti Natasha y Raphy Pina: finalmente el productor no puede viajar a República Dominicana para asistir al nacimiento de su hija después de que le hayan negado el permiso judicial para salir del país y estar en el alumbramiento de su pareja.

A la decisión judicial que se dio a conocer este miércoles, el representante de reguetoneros reaccionó a través de Instagram, donde compartió un texto en el que expresa que aunque le hayan negado su solicitud de salir del país, su sueño de estar junto a su chica se va a cumplir, pero en otro lugar. Además, recalcó que lo importante no es dónde nacerá, sino que lo haga sana.

"No todos los sueños se cumplen, eso no significa que no puedes hacer que el sueño se haga realidad de otra manera o en mi caso, en otro lugar. Después que sigamos con vida, les seguiré demostrando cuan grande podemos seguir siendo porque no dejamos que las piedras nos atropellen, al contrario, las usamos para seguir construyendo el camino que disfrutamos. Gracias a los que se preocuparon por mí, era un deseo personal pero, después que NAZCA SANA, que nazca en la luna, seguirá siendo mi nueva vida", manifestó el productor puertorriqueño, que tuvo que solicitar un permiso para salir del país por un caso que tiene con la justicia.

Para acompañar este mensaje, el puertorriqueño compartió una foto de la pareja en la que les vemos sentados en un banco.

La cantante dominicana quiso mostrarle su apoyo públicamente a su futuro marido en los comentarios del post, donde escribió: "Para adelante y para arriba".

Según comentó Raphy Pina está previsto que su hija con la reguetonera nazca el próximo 28 de mayo, día del aniversario de la muerte de su padre. Una fecha especial en la que querían rendirle homenaje a sus raíces dominicanas recibiendo a su hija en República Dominicana, lugar de nacimiento de la artista. Algo que finalmente no va a poder ser...

Un contratiempo para la pareja que durante los últimos meses ha estado disfrutando al máximo de la dulce espera.

La pequeña que están esperando será la primera hija para la intérprete de Ram Pam Pam y la cuarta para el productor. Hasta el momento no han desvelado dónde nacerá finalmente su princesa.

